20 هزار واحد مسکونی در همدان آماده بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون جوانان جمعیت هلال احمر همدان گفت:‌ پس از ارزیابی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور معاونت امور جوانان هلال احمر استان همدان در بین 30 استان رتبه عالی را به خود اختصاص داد.

مهدی رشادی افزود: هر ساله عملکرد حوزه جوانان استان‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و از استان‌های فعال و پرتلاش تقدیر به عمل می‌آید.

معاون جوانان جمعیت هلال احمر همدان تصریح کرد: طرح ملی راهنمایی مسافران نوروزی، اجرای برنامه‌های روز معلم، روز زمین پاک، روز جهانی مساجد، روز مادر، گرامیداشت ایام مذهبی، اهداء خون، طرح‌های ابتکاری، رقابت مهر و مسابقات تخصصی در رده‌های مختلف از جمله آیتم‌های ارزیابی و انتخاب استان‌ها بود.

وی ادامه داد: عملکرد این معاونت در شش ماهه دوم سال 90 و شش ماهه نخست سال 91 رتبه عالی را به خود اختصاص داده که در مقایسه با استان‌های بزرگ، ارزشمندی و شاخص بودن این رتبه‌ها چشمگیر و محسوس است.

رشادی اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی پایه را بسترسازی مناسبی برای نهادینه کردن آموزه‌های هلال احمر در میان فرزندان ایران اسلامی ذکر کرد.

سارق قمه به دست در همدان دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان همدان از دستگیری سارق قمه به دست در همدان خبر داد.

رسول مرادی عنوان کرد: روز گذشته عوامل کلانتری 16 شهرک مدنی در زمان گشت زنی به یک دستگاه خودروی پراید که در انتهای باغی پارک شده بود مشکوک شدند.

وی افزود: ماموران در بررسی خودرو شاهد مردی بودند که روی صندلی عقب خودرو خوابیده بود.

سرهنگ مرادی با اشاره به اینکه خودروی مورد نظر شب قبل در یکی از شهرک های همدان به سرقت رفته بود، عنوان کرد: وقتی ماموران پلیس قصد دستگیری سارق را داشتند وی با حالتی غیر طبیعی به ماموران حمله ور شد که ماموران پلیس متهم را با ابزارهای قانونی کنترل و مهار کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان عنوان کرد: متهم به علت استفاده زیاد از مواد مخدر صنعتی به کلانتری منتقل شد اما تلاش پزشکان اورژانس برای مداوای سارق اثر بخش نبود و فرد دستگیر شده با حالات روانی خطرناک با دستبند و پابند و به وسیله آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.

وی گفت: با تحقیقات پلیس مشخص شد، متهم دستگیر شده از سارقان سابقه دار است که با تشکیل پرونده در این مورد وی به مرجع قضایی معرفی شد.

آماده سازی 20 هزار واحد مسکونی در همدان

مدیرکل راه و شهرسازی همدان گفت: 20 هزار و 370 واحد مسکونی در شهرهای بالا و زیر 25 هزار نفر، بافت فرسوده و مسکن روستایی استان همدان آماده بهره برداری است.

غلامرضا سقندلی با بیان اینکه ساخت 36 هزار و 801 واحد مسکونی در استان همدان برنامه ریزی شده است، افزود: در شهر های بالای 25 هزار نفر هفت هزار و 629 واحد در قالب سه جانبه و هشت هزار و 638 واحد مسکونی در قالب تعاونی در این استان عقد قرار داد شده است.

وی افزود: همچنین 12 هزار و 266 واحد در قالب خودمالک اعم از انفرادی و تعاونی در شهرهای بالای 25 هزار نفر همدان عقد قرارداد شده است.

سقندلی در خصوص طرح های عقد قرار داد شده در شهرهای زیر 25 هزار نفر بیان کرد: این طرح ها شامل پنج هزار و 755 واحد در قالب خودمالک اعم از انفرادی و تعاونی و دو هزار و 405 واحد در قالب مهر است.

نصب 10 دوربین ثبت سرعت در محورهای همدان

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان همدان از نصب 10 دوربین ثبت سرعت در محورهای همدان خبر داد.

گودرز محمودی اظهار داشت: با توجه به تاثیر بسیار زیاد این دوربینها در کنترل سرعت و کاهش تصادفات، اداره کل راه و شهرسازی نیز نسبت به نصب یک دوربین اقدام کرده است.

وی با ضروری خواندن مباحث ایمنی گفت: بهره گیری از فن آوری IT و ITC نیز برای مباحث کنترل ترافیک بخش دیگری از فعالیت های این اداره کل است و با نصب دوربین های تردد شمار در محورهای ورودی استان، آمار ترددها به صورت آنلاین به مرکز مدیریت راهها ارسال و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی ایمن سازی نرم افزاری و فیزیکی 18 باب از مدارس حاشیه راههای استان همدان، نظارت بر عملکرد مراکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سنگین، بررسی و شناسایی نقاط پرحادثه جاده های استان و پیگیری و اصلاح آنها را از دیگر فعالیتهای بخش ایمنی و ترافیک این اداره کل برشمرد.

مرگ 71 همدانی بر اثر حوادث جاده ای

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی همدان گفت: فوت ناشی از سوانح رانندگی در 9 ماه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 27 درصد کاهش یافته و 71 نفر در سوانح رانندگی درون شهری جان باختند.

حسین طلایی اضافه کرد: طبق گزارش های دریافتی از پزشکی قانونی همدان 21 نفر از متوفیان سوانح درون شهری در محل وقوع سانحه در دم جان باختند.

وی گفت: 30 درصد از متوفیان سوانح راکبان و سرنشینان موتور سیکلت، 48 درصد عابران پیاده و 22 درصد نیز راننده و سرنشین خودرو بوده است.

طلایی با بیان اینکه 36 درصد از مجروحان سوانح رانندگی، راننده و سرنشین هستند، بیان کرد: بی توجهی به جلو با 41 درصد بیشترین میزان و علت بروز سانحه را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه دو هزار و 12 سانحه در محورهای درون شهری همدان رخ داده علت 20 فقره از سوانح را دستگاه های اجرایی و خدمات رسانی نظیر راه و شهرسازی، شهرداری و شرکت توزیع نیروی برق دانست.