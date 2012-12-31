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۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۲۸

جعفری:

2000 بازدید از مراکز عرضه فرآورده های دامی در ریگان صورت گرفت

2000 بازدید از مراکز عرضه فرآورده های دامی در ریگان صورت گرفت

ریگان - خبرگزاری مهر: مدیر شبکه دامپزشکی ریگان از انجام دو هزار و 45 مورد بازرسی از مراکز عرضه فراوده های دامی در این شهرستان خبر داد.

حجت الله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کنترل و نظارت بر فرآورده های خام دامی یکی از مهمترین محورهای فعالیتی دامپزشکی است که بخش عظیمی از بیماری های مشترک بین انسان و دام ریشه در مصرف فرآورده های خام دامی آلوده وغیر بهداشتی دارد.

وی ادامه داد: بازرسی بهداشتی فرآورده های خام دامی از زمان استحصال تا عرضه نقش مهمی در کنترل بیماری مشترک دارد این نظارت بر فرآورده ها حتی قبل از استحصال در قالب رعایت و عملی نمودن مدیریت بهداشتی دامداری ها واکسیناسیون و شناسایی دامهای بیمار تکمیل می شود.

وی ادامه داد: به هر حال نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی، مراکز بسته بندی، بازرسی بهداشتی درکشتارگاه ها، بازرسی از ایستگاه های جمع آوری شیر و کارخانه های مواد لبنی برای انجام این مهم قابل اهمیت است.

جعفری افزود: یکی از مهمترین بازرسی های نظارتی دامپزشکی کنترل کیفی مواد پروتئینی با منشا حیوانی که شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، و آبزیان است که به همین منظور از همشهریان درخواست می شود در هنگام خرید گوشت ازسلامت و بهداشتی بودن آن مطمئن شوند.

وی بیان داشت: مردم باید از خرید گوشت از پیش چرخ شده درقصابی ها امتناع کرده و در هنگام خرید از ممهور بودن فرآورده به مهر کشتارگاه که کد کشتارگاه نیز قید شده است اطمینان حاصل کنند.

مدیر شبکه دامپزشکی ریگان با اشاره به لزوم توجه به شکل، قوام، بو و رنگ فرآورده ها برای تشخیص گوشت سالم از فاسد افزود: گوشت بهداشتی و تازه به رنگ صورتی بوده و تغییر رنگ به صورت قهوه ای، خاکستری و سبز می تواند از نشانه های فساد گوشت باشد.

جعفری گفت: از ابتدای سال جاری دو هزار و 45 مورد بازدید در قالب دو اکیپ نظارتی دربخش مرکزی و گنبکی شهرستان ریگان از مراکز عرضه فرآورده خام دامی صورت گرفته است.

این مسئول تصریح کرد: در هفته گذشته کلاس آموزشی با حضور 23 نفر از همشهریان و متصدیان مراکز عرضه در این شبکه برگزار شد.

کد مطلب 1780273

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