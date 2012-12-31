بداخلاقی و عدم توجه به اصول دینی از آفات جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده پیش از ظهر دوشنبه در جلسه آگاه سازی و هدایت سیاسی کارکنان فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی با بیان اینکه دین اسلام، مبنای فکری و عقیدتی نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود، افزود: باید در تقویت و فراگیری آموزه های دینی و همچنین تقویت ایمان و اخلاق اقدام کرد.

وی خواستار تقویت حوزه دین و توجه به اصل خانواده برای ثبات نظام شد و با بیان اینکه در صورت کم توجهی به این اصل، زیرساختهای لازم برای پیشرفت و توسعه کشور کارآیی لازم را نخواهند داشت، اعلام کرد: مردم ستون و اصل دیگر نظام جمهوری اسلامی و پایه های مقبولیت نظام اسلامی بوده که با حضور در صحنه قدردانی خود را از ولایت فقیه و حکومت اسلامی ثابت کرده اند.

استاندار آذربایجان غربی ضمن ارزیابی مثبت از عملکرد نیروی انتظامی در نظام جمهوری اسلامی ایران و با اشاره به جایگاه ویژه این نیرو در ثبات و مقبولیت نظام اسلامی، اظهار داشت: نیروی انتظامی مصداق عینی خدمت گذاری به مردم بوده که در این راستای ارتقای سطح امنیت و تقویت اخلاق ارزنده ای ارائه کرده است.

جلال زاده با اعلام اینکه مردم مشکلی با اصل اسلام و حکومت اسلامی نداشته و برخی مشکلات ناشی از غرض ورزی ها، بدرفتاری ها و کج رفتاری های برخی اشخاص بروز و موجب آلودگی و ایجاد تنش در جامعه می شود، ادامه داد: وجود اصل مترقی ولایت فقیه و رهبری موجب ثبات و استمرار مقتدرانه این نظام شده است.

این مسئول یادآور شد: مقام معظم رهبری در شرایط بحرانی دوران فتنه 88 با درایت، آگاهی و بینش وسیع سیاسی، جامعه را برای عبور این گرداب خطرناک هدایت و راهبری کرده و ملت بزرگوار نیز با تبعیت از رهنمودهای معظم له، توطئه های دشمن را خنثی کردند.