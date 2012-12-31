  1. اقتصاد
۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۴۳

کریمی به مهر اعلام کرد:

نوسانات نرخ ارز کنترل شد/ ثبت سفارشات ارزی به 12 هزار فقره رسید

نوسانات نرخ ارز کنترل شد/ ثبت سفارشات ارزی به 12 هزار فقره رسید

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور با اعلام اینکه تعداد ثبت سفارشات تخصیص ارز یافته این مرکز از ابتدای فعالیت تا تاریخ 10 دیماه جاری به مرز 12 هزار فقره نزدیک شده است، گفت: بانک مرکزی از طریق این مرکز توانسته است نوسانات نرخ ارز را کنترل کند.

صمد کریمی در گفتگو با مهر اعلام کرد: تعداد ثبت سفارشات تخصیص ارز یافته بانک مرکزی از ابتدای فعالیت مرکز مبادلات ارزی تا  تاریخ 10 دی ماه جاری به مرز 12 هزار فقره نزدیک شده است.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور با بیان اینکه این تعداد ثبت سفارش برابر با 11 هزار و 943 فقره است، افزود: بانک مرکزی از طریق این مرکز توانسته است اقدامات اساسی را جهت تامین نیازهای ارزی وارداتی خانواده تولید ( گروه‌های کالایی 3 تا 8) انجام دهد.

وی یکی از اهداف مرکز مبادلات ارزی را حمایت از بخش تولید اعلام و تصریح کرد: این مرکز توانسته است به این هدف نزدیک شود، البته بانک مرکزی از طریق این مرکز عملکرد مثبتی در کنترل نوسانات نرخ ارز در کشور داشته است.

کریمی اضافه کرد: ضریب تغییرات نرخ مبادله ای دلار به عنوان یک شاخص آماری طی 3 ماه عملکرد مرکز مبادلات ارزی ( ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ماه سال جاری) برابر با 2.45 درصد شده است.

کد مطلب 1780284

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