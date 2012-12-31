جزئیات درگیری داخلی میان تروریستها/ نامه هشداردهنده به آل ثانی و آل سعود

به گزارش خبرگزاری مهر ، منابع سوری گزارش دادند درگیری میان تروریستها طی روزهای اخیر در حلب تشدید شده است.



الوطن به نقل از منابع مردمی در مناطق مختلف حلب فاش کرده است درگیری و تنش میان تروریستها طی روزهای افزایش یافته است و احتمال بحرانی تر شدن روابط میان آنها طی هفته های آینده به ویژه پس از اقدام اعضای جبهه النصره در کشتن تعداد زیادی از اعضای گروه لواء التوحید در برخی مناطق حومه حلب هم وجود دارد.



این منابع اعلام کردند گروه موسوم به لواء التوحید طی روزهای قبل، پیام صریحی برای آل سعود و آل ثانی از طریق یکی از واسطه های لبنانی فرستاده است و در آن تهدید کرده است در صورتی که گروه النصره برای سیطره بر مناطقی در حلب و حومه آن اصرار داشته باشد، مراکز تجمع این گروه را هدف قرار خواهد داد.



این منابع تاکید کردند رویکرد جبهه النصره، اجرای چندین عملیات بدون مشارکت هیچ یک از جنگجویان گروه التوحید بوده است تا توانمندی خود را برای اجرای عملیات جنگی اثبات کره و در انحصار خود در آورده تا رضایت آل سعود و آل ثانی را به دست آورد.

تروریستهای النصره طی هفته های اخیر شماری از تروریستهای گروه التوحید را به بهانه های مختلف به قتل رساندند تا سیطره کامل خود را بر چندین منطقه حلب تحکیم کرده و آن را از وجود گردانهای ارتش آزاد(الجیش الحر) پاکسازی و زمینه اعلام امارت اسلامی را فراهم کند.



منابع سوری در پایان اعلام کردند اختلافات میان گروههای مسلح تشدید شده است و احتمال کشتار تمام اعضای گروه التوحید در صورت ادامه شکایتهایشان از گروه النصره که مورد حمایت نامحدود آل ثانی و آل سعود قرار دارند، وجود دارد.