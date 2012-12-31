جشنواره عمار گام در راه لایروبی قنات سینمای واقعی ایران گذاشته است

علیرضا رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جشنواره فیلم عمار که در ذیل جنبش 9 دی قابل فهم و تحلیل است، یک نوع جمهوری خواهی در عرصه هنر، سینما و رسانه به شمار میرود.

وی جشنواره عمار را جنبش دفاع از حقوق عامه در برابر منافع خاصه دانست و گفت: جشنواره عمار جنبشی است که حقوق مساوی برای شهری و روستایی، تهرانی و غیر تهرانی قائل است.

وی گفت: سینمایی که سالی 100 فیلم می‌سازد 80-90 درصدش در شمال تهران است اما نام خودش را سینمای ایران گذاشته و شناسنامه‌ای سینمایی به نام ایران برای خود جعل کرده است.

رسوبی با بیان اینکه وضعیت سینمای امروز ایران مصنوعی و غیر طبیعی است، اظهار داشت: جشنواره عمار، جشنواره سینمای خودجوش و مردمی در برابر سینمای به شدت سفارشی و غرب زده است و شعار آن سینمای طبیعی و ملی در برابر سینمای مصنوعی و روشنفکری است.

وی افزود: جشنواره عمار یک آب باریکه است، ولی حاصل یک قنات ریشه‌دار است و نه یک رگبارتند.

رسولی اظهار داشت: جشنواره عمار گام در راه لایروبی قنات سینمای واقعی ایران، ایران بزرگ، ایران تاریخی، ایران فرهنگی، ایران انقلابی و ایران اسلامی گذاشته است.

دبیر جشنواره فیلم عمار در همدان در ادامه اظهار داشت: نخستین دوره جشنواره فیلم عمار با 20 اثر ارسالی با رویکرد فتنه در سال 89 در تهران برگزار شد.

رسولی با بیان اینکه دومین جشنواره عمار در سال 90 با 300 اثر ارسالی برگزار شد، افزود: سومین دوره جشنواره عمار با 900 اثر ارسالی برگزار شده است که 250 اثر در قالب نقد و فیلمنامه و مابقی آثار با موضوعات انقلاب اسلامی، در شاخه‌های تاریخ انقلاب اسلامی، نقد درون گفتمانی، بیداری اسلامی، جنگ نرم و فتنه 88 در قالب‌های مستند، پویانمایی، نماهنگ و فیلم داستانی کوتاه به دبیرخانه جشنواره راه پیدا کرده است.

رسولی ادامه داد: با هماهنگی‌های انجام شده با تهران و با مساعدت‌های حوزه هنری همدان حدود 30 فیلم در یک جدول پنج نوبت تا روز سه‌شنبه در سالن شماره دو سینما قدس همدان به نمایش درمی‌آید.

وی با بیان اینکه جشنواره فیلم عمار در بیش از 100 شهر و روستا در کشور برگزار شده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه جشنواره عمار به دنبال گسترش مویرگی در شبکه‌های مختلف است دی‌وی‌دی‌های فیلم‌های جشنواره تهیه شده که علاقه‌مندان برای اکران آن در مناطق مختلف می‌توانند این فیلم‌ها را از کادر اجرایی جشنواره دریافت کنند.