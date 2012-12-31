65 پلیس در قزوین رد رشوه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان‌علی محمدزاده در این باره اظهارداشت: در 9 ماه ابتدای سال جاری 65 نفر از کارکنان انتظامی استان قزوین مبلغی نزدیک به 500 میلیون ریال رد رشوه کرده‌اند.

این مسئول افزود: این افراد که شامل افسران ارشد، افسران جزو درجه‌ دار و سرباز هستند، به انگیزه رد رشوه مورد تشویق نقدی قرار گرفته ‌اند.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان قزوین با اشاره به میزان تماس مردم با دفتر نظارت همگانی بیان کرد: از تعداد کل تماس‌های گرفته شده با دفتر نظارت همگانی هشت هزار و 700 تماس قابل بهره‌ برداری بوده است.

محمدزاده تصریح کرد: از این تعداد تماس دو هزار و 408 مورد پاسخگویی و راهنمایی به شهروندان بوده و پنج هزار و 46 تماس نیز در چرخه رسیدگی قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: از مجموع پیام‌های قابل رسیدگی به دفتر نظارت همگانی در 9 ماه ابتدای سال جاری 30 درصد تقدیر و تشکر، 47 درصد پیشنهاد و چهار درصد شکایت از عملکرد کارکنان انتظامی استان بوده است.

این مسئول اظهارداشت: در نتیجه این تماس‌ها در بازرسی‌های بعدی تعدادی از پرسنل تشویق و با تعدادی برخورد قانونی برابر مقررات صورت گرفته است.

بازرسی فرماندهی انتظامی استان قزوین، با اشاره به امکان ارتباط مستقیم با مسئولان انتظامی این استان یادآورشد: 15 روز یک‌ بار در روزهای شنبه جلسات ارتباط مستقیم فرمانده انتظامی استان قزوین با مردم در دفتر نظارت همگانی برگزار می ‌شود که تمام شهروندان می‌توانند به صورت حضوری و یا با شماره تلفن‌های 197 ـ 02812234444 تماس حاصل و نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح کنند.

