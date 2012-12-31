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۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۲۵

جشنواره مردمی فیلم عمار در مشهد به کار خود پایان داد

جشنواره مردمی فیلم عمار در مشهد به کار خود پایان داد

مشهد - خبرگزاری مهر: برای نخستین بار با اکران مستند "پوستین وارونه" سومین جشنواره مردمی فیلم عمار به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه جشنواره مردمی فیلم عمار با اکران مستند "پوستین وارونه" برای نخستین در کشور با حضور علی حمیدی از اساتید برجسته حوزه تئاتر و سینمای کشور و محمد مهدی خالقی کارگردان این مستند در فرهنگسرای انقلاب اسلامی برگزار شد.

محمد مهدی خالقی از جمله فیلمنامه نویسان نسل پس از انقلاب است که پیش از این نیز مستندهایی همچون "وحید آقا"، "پایان فراموشی" و مجموعه مستند "هم زبانی و بی زبانی" را به تصویر کشیده است.
 
پوستین وارونه به جریان شناسی، تحلیل و بررسی تاریخچه، تفکرات و برخی از فعالیت های فعلی انجمن حجتیه می پردازد و کارگردان در این اثر به شیوه ای جذاب و روایت گونه به نقد آن پرداخته و سوالات متعددی را در ذهن مخاطب ایجاد کرده است.
 
استاد حیدر رحیم پور، جواد منصوری، حجت الاسلام عباس نبوی، عزت الله مطهری(شاهی) و وحید جلیلی از جمله شخصیت هایی هستند که در این مستند درباره انجمن حجتیه سخن می گویند. 
 
همچنین با برخی از افرادی که سابقه عضویت در انجمن و یا همکاری با آنان داشته، در مستند "پوستین وارونه" مصاحبه شده است.
 
 
 

 
کد مطلب 1780291

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