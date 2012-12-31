سرسنگی: برخی تصاویر کتاب تئاتر مدرن برای نخستین بار به ایران رسیده است

مجید سرسنگی در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار ترجمه تازه‌ای خود با عنوان «تئاتر مدرن در نظریه وعمل» از سوی انتشارات کتاب نیستان خبر داد و گفت: این کتاب یک اثر دانشگاهی و مرجع در حوزه تئاتر مدرن به شمار می‌رود که در دو حوزه نظریه‌پردازی و کارگردانی و اجرا توسط جی ال اشتاین از محققین دانشگاه کمبریج تالیف شده است.

وی افزود: ناشر این کتاب انتشارات دانشگاه کمبریج است و این کتاب هم یکی از متون درسی مهم این دانشگاه در حوزه تئاتر مدرن به شمار می‌رود که البته توسط ناشر در سه مجلد منتشر شده است و مکتب‌های نمایش مدرن قرن بیستم مانند رئالیسم، ناتورالیسم، سمبولیسم، ناتورالیسم، ابزورد، اکسپرسیونیسم و تئاتر اپیکرا مورد بررسی قرار می‌دهد.

مدیرعامل خانه هنرمندان ایران ادامه داد: در نسخه اصلی این مجموعه، جلد اول به موضوع مکاتب رئالیسم، ناتورالیسم در نمایش اختصاص یافته و جلد دوم به موضوع‌های سمبولیسم، ناتورالیسم و ابزورد در هنر تئاتر و مجلد سوم هم به موضوع اکسپرسیونیسم و تئاتر اپیک توجه نشان داده است، اما من در ترجمه خودم هر سه مجلد کتاب را در قالب یک مجلد در بیش از 800 صفحه گردآوری کرده‌ام.

سرسنگی درباره قیمت 40 هزار تومانی این اثر نیز گفت: با توجه به حجم کتاب و نوع مطالب حاضر در آن قیمت کتاب چندان بالا نیست، کما اینکه این اثر یک دوره کامل نظری و تاریخی درباره تئاتر مدرن را شرح می‌دهد که تمام دانشجویان از جمله در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می‌توانند از آن بهره ببرند.

وی در ادامه افزود: این کتاب برای نخستین بار تصاویری از اجراهای برخی از گونه‌های تئاتر مدرن را با خود دارد که تا پیش از این در ایران منتشر نشده و در کنار آن در پایان هر کتاب و در اقدامی قابل توجه جدولی درج شده که در آن رویدادهای تئاتر مدرن را در کنار رویدادهای اجتماعی مرتبط با آن در کشورهای مختلف آورده است.

سرسنگی همچنین با اشاره به نویسنده این اثر گفت: اشتاین محقق برجسته‌ای است که کارهای زیادی در کشور خود دارد، ولی در ایران تا پیش از این چندان معرفی نشده است. متن این سه کتاب در سال1981 برای بار نخست منتشر شده و تاکنون نیز 10 بار ویرایش و بازنگری شده که ترجمه من متعلق به ویرایشی است که در سال 2004 در انگلستان منتشر شده است.

کتاب «تئاتر مدرن در نظریه و عمل» را انتشارات کتاب نیستان در قطع وزیری و در 858 صفحه منتشر کرده است.