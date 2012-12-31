احمد میرعلایی مدیرعامل فارابی و مجری طرح فیلم سینمایی "چ" با اشاره به کم و کیف حضور این فیلم در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر به خبرنگار مهر، گفت: یکی از ویژگی‌های این فیلم نمایش 48 دقیقه از زندگی شهید چمران است که در یک فیلم بلند سینمایی روایت شده و شاید به همین دلیل که برشی از زندگی چمران است، عنوان فیلم را "چ" گذاشتند.

وی در پاسخ به این نکته که با توجه حساسیت‌های ابراهیم حاتمی‌کیا، شرایط ساخت فیلم را چگونه برآورد کردید؟ گفت: ابراهیم حاتمی‌کیا از روز نخست می‌خواست فیلم خوب بسازد؛ چراکه معتقدست چمران در طول سالها مبارزه خود حماسه‌های بسیاری آفریده است و در این میان حماسه‌آفرینی چمران در پاوه مثال‌زدنی است.

به گفته وی، حاتمی‌کیا بارها متذکر شد که دوست دارد با تمام وجود فیلم بسازد از همین رو بنیاد فارابی به عنوان مجری طرح سعی کرد موقعیت خوبی را برای حاتمی‌کیا فراهم کند.

مجری طرح فیلم سینمایی "چ" در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به کیفیت کار حاتمی‌کیا گفت: خوشبختانه شرایط فراهم‌شده و علاقه خود حاتمی‌کیا به ساخت چنین فیلمی باعث شد خروجی این اثر سینمایی خوب باشد و انصافا حاتمی‌کیا هم با همه وجود سرکار حاضر شد و با سختی‌های بسیار کار را پیش برد.

میرعلایی در ادامه افزود: این فیلم جلوه‌های ویژه و ساختار خیلی حرفه‌ای دارد به عنوان مثال صحنه‌ای در فیلم وجود دارد که سقوط یک هلیکوپتر را نشان می‌دهد. فیلمبرداری این صحنه با وسواس حاتمی‌کیا چندین روز به طول انجامید و در نهایت تروکاژ طولانی داشت. از سوی دیگر صحنه هایی در این فیلم وجود دارد که به تمهیدات رایانه ای نیازمند است.

وی در ادامه افزود: از همین رو همزمان با تدوین، جلوه های ویژه این کار نیز در حال پیشرفت است و من از نزدیک شاهد هستم که کارگردان تدوین این اثر سینمایی را با جدیت انجام می دهد و پیگیر است که کار را به جشنواره برساند و قرار من و حاتمی کیا هم این است که فیلم به جشنواره برسد.

این مدیر سینمایی در ادامه افزود: اما قرار من با حاتمی‌کیا این نیست که کار را با کیفیت نازل و یا حتی متوسط به جشنواره فیلم فجر برسانیم اما حاتمی‌کیا این آمادگی را دارد که با همه توان فعالیت کند تا فیلم به جشنواره برسد. اما اگر تمهیدات رایانه ای به موقع نرسید و یا موسیقی و صداگذاری کار که اکنون در حال انجام است با کیفیت مناسب انجام نشود و یا کاستی هایی در بخش های دیگر دیده شود به هیچ عنوان فیلم "چ" به جشنواره تحویل نخواهد شد.

دبیر جشنواره فیلم کودک اصفهان در ادامه افزود: در جشنواره فیلم و کودک اصفهان هم تجربه مشابه ای را داشتم. چندین فیلم خوب کودک وجود داشت که از جهت فنی به جشنواره نمی رسید اما هیچ عجله ای به خرج ندادیم که این فیلم در جشنواره حضور پیدا کند چراکه هدف تنها بالا بردن آمار جشنواره نبود بلکه می خواسنیم کار خوش کیفیت تحویل دهیم.

میرعلایی در پایان افزود: از همین رو تمام سعی ما هم این است که فیلم خوب تحویل بدهیم و به این شرط که از جهت کیفی کار درستی ارائه دهیم.