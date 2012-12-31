  1. هنر
  2. تئاتر
۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۳۸

ستاره پسیانی، فرزاد حسنی و مهناز افشار در ایرانشهر روی صحنه می‌روند

ستاره پسیانی، فرزاد حسنی و مهناز افشار در ایرانشهر روی صحنه می‌روند

سه نمایش "مسافران عزیز..." به کارگردانی صابر ابر، "تن تن و راز قصر مونداس" به کارگردانی آروند دشت‌آرای و "یادداشتی برای سهراب" به کارگردانی اصغر خلیلی اجراهای خود را در تالارهای نمایشی مجموعه ایرانشهر آغاز می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین حریری معاون هنری مجموعه تماشاخانه ایرانشهر در این باره عنوان کرد: دو نمایش "مسافران عزیز..." به کارگردانی صابر ابر با بازی مهناز افشار و ستاره پسیانی و "یادداشتی برای سهراب" به کارگردانی اصغر خلیلی با بازی فرزاد حسنی، کامران تفتی و زری اماد پس از اجراهای نمایش "هملت"در تالار استاد سمندریان اجرای خود را آغاز می کنند.

وی افزود: نمایش"تن تن و راز قصر مونداس" از آروند دشت‌آرای با بازی محسن حسینی، امیرحسین طاهری، حسن معجونی، سعید چنگیزیان، سحر دولتشاهی و کاظم سیاحی از 5 بهمن ماه در سالن شماره یک، پس از اخذ مجوز از سوی مرکز هنرهای نمایشی روی صحنه می‌رود.

مجموعه تماشاخانه ایرانشهر هم اکنون با دو نمایش "درخت بلوط" کاری از گروه تئاتر نقشینه با بازی رضا مولایی و ... از ساعت 18:30 دقیقه در سالن شماره یک و "هملت" کاری از رضا گوران با بازی آتیلا پسیانی، صابر ابر، ستاره پسیانی، بهناز جعفری و داریوش موفق از ساعت 19 در سالن استاد سمندریان میزبان علاقمندان هنرهای نمایشی است.

کد مطلب 1780296

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها