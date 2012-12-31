سید حشمت الله حیات الغیب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طول سال جاری فعالیت های زیادی در زمینه های فنی حرفه ای، فرهنگی، ورزشی و ... در خصوص کاهش رفتارهای پرخطر زندانیان و اصلاح آنان صورت گرفته است.

وی با اشاره به توجه ویژه به آموزش های فنی و حرفه ای مددجویان افزود: آموزش فن و حرفه در زندانها یعنی کمک به ایجاد اشتغال و آموزش زندانیان که زمینه ابتکار عمل درست و بازگشت شرافتمندانه مددجو به خانواده و اجتماع را فراهم می کند.

وی رشته های مکانیک، خیاطی، آرایشگری، کامپیوتر، معرق کاری، جوشکاری، تعمیرات و کشاورزی و خدماتی را از جمله رشته های مورد آموزش زندانیان برشمرد.

مدیرکل زندان های استان یزد ادامه داد: کار حرفه آموزی یکی از کارهای مقدس است، چون علاوه بر تربیت نیروی انسانی، سعادتمندی برای خانواده های مدجویان فراهم نموده و نیز یک منبع در آمد برای آنها محسوب می شود.

وی همچنین از آموزش های فنی حرفه ای برای خانواده مددجویان خبر داد و گفت: در قالب طرح اوقات فراغت برای خانواده های زندانیان تحت پوشش آموزش های مهارتی نیز تدارک دیده شده است.

حیات الغیب آموزش زندانیان در سال گذشته را بیش از 90 هزار نفر - ساعت عنوان کرد و بیان داشت: در پایان دوره هر رشته آموزشی به مددجویان گواهی پایان دوره اعطا می شود.

مدیرکل زندان های یزد همچنین از پرداخت شش میلیارد و 790 هزار ریال تسهیلات اشتغال به مددجویان خبر داد و افزود: از ابتدای سال جاری 355 نفر از مددجویان آزاد شده به مرکز مراقبت مراجعه نموده و تحت پوشش برنامه های حمایتی این مرکز قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: 129 نفر از مددجویان جهت استفاده از تسهیلات اشتغال به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری معرفی شدند که 60 نفر از آنها موفق به دریافت وام اشتغال شدند.