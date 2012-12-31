مهلت ثبت نام کاندیداهای انتخابات نظام پزشکی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن امامی رضوی گفت: با توجه به درخواست بعضی از حوزه‌های انتخاباتی هیئتهای اجرایی انتخابات نظام پزشکی، مهلت ثبت نام کاندیداها در برخی حوزه‌ها به مدت 48 ساعت و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 13 دی ماه جاری تمدید ‌شد.

وی با بیان اینکه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی موافقت خود را با تمدید مهلت ثبت نام در برخی شهرستانها که هیئتهای نظارت و اجرایی تشخیص دهند اعلام کرده است، افزود: با هماهنگی هیئت نظارت و هیئت اجرایی شهرستان در شهرهایی که تشخیص داده شود نیاز به تمدید مدت ثبت نام کاندیداها وجود دارد، این هیئتها می‌توانند این مدت را تا 48 ساعت تمدید کنند ولی با توجه به موافقت هیئت عالی نظارت جدول زمانبندی برنامه انتخابات نباید تغییر کند.

ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی در 192 شهرستان برگزار می‌شود که نسبت به انتخابات دوره پنجم 7 شهرستان به این تعداد اضافه شده است.