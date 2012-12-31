آموزش قبل از ازدواج راهکار موثر کاهش طلاق است

سید محمدرضا قائم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرایط کنونی حاکم بر خانواده ها و عدم توجه زوج ها به آموزه های زندگی در ابتدای زندگی مشترک باعث شده تا تحمل کمترین سختی و فشار را نداشته باشند و با کوچکترین ناملایمات راه طلاق و دادگاه خانواده را در پیش گیرند.

وی با تاکید بر انجام آموزش های لازم در راستای پیشگیری از طلاق در بین زوج های جوان ادامه داد: دستگاه های فرهنگی، اساتید دانشگاه ها، روحانیان، کارشناسان و مهمتر از همه خانواده های زوجین باید نسبت به افزایش آگاهی زوجین قبل و بعد از ازدواج تلاش کنند تا از آثار سوء طلاق در جامعه به ویژه وجود فرزندان طلاق و آثار مخرب آن جلوگیری کنند.

معاون سازمان بهزیستی استان یزد با اشاره به رواج بالای طلاق در بین زوج هایی که در پنج سال ابتدایی زندگی قرار دارند، عنوان کرد: متاسفانه زوج های جوان اهمیت چندانی به آموزش ها نمی دهند و آنگونه که باید این آموزش ها جدی گرفته نمی شود که لازم است برای پیشگیری از افزایش طلاق به خصوص در این دوره به آموزش ها توجه جدی تری داشته باشیم.

قائم محمدی با اشاره به اینکه یکی از علل طلاق عدم آگاهی نسبت به تکالیف زندگی مشترک است، افزود: البته مسائل اقتصادی هم به نوعی در امر طلاق سهم دارند که درصد بسیار پایینی را به خود اختصاص داده اند که البته زندگی گذشتگان نیز دارای مشکلات اقتصادی بوده است.

وی همچنین موضوع افزایش سن ازدواج را از دیگر دلایل کاهش ازدواج و افزایش طلاق مطرح کرد و یادآور شد: طلاق و افزایش سن ازدواج از مسائل مهم امروز جامعه است که باید آسیب شناسی و مورد توجه ویژه قرار گیرد.