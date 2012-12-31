مهمانپرست: حضور ایران در خلیج فارس ضامن تامین امنیت منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه کشورمان در ادامه سفر به ترکیه ، طی مصاحبه های مطبوعاتی اختصاصی با شبکه های تلویزیونی مستقر در استانبول از جمله سی ان ان ترک ،‌شبکه 24 ،‌شبکه آ خبر و شبکه 14 ، ضمن تشریح مواضع و سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در موضوعات مختلف به سئوالات آنها پاسخ داد.

روابط دو کشور ایران و ترکیه در ابعاد مختلف ، استقرار موشکهای پاتریوت در ترکیه ، گفتگوهای کشورمان با 1+5 ، وضعیت خاورمیانه بخصوص موضوع سوریه ، تحریمهای غرب علیه کشورمان و نیز همکاریهای امنیتی دو کشور در مقابله با پدیده تروریسم عمده ترین موضوعات مورد توجه رسانه های ترکیه بود که مهمانپرست به آنها پاسخ گفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با ذکر تواناییهای دفاعی کشورمان ، حضور جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس را ضامن تامین امنیت این منطقه خواند و ضمن مخالفت کشورمان با نظامی کردن این منطقه ، حضور نظامیان خارجی را عامل نا امنی و تهدید کننده امنیت منطقه خلیج فارس دانست.

مهمانپرست با اشاره به روابط ایران و ترکیه به مشترکات فراوان دو کشور در زمینه های تاریخی ، مذهبی و فرهنگی و ضمن توجه به ارتباطات گسترده دو ملت ، پیشرفت و سعادت ترکیه را پیشرفت ملت ایران عنوان کرد و آن را عامل تقویت پیوند های دو کشور و باعث خرسندی ملت ایران دانست.