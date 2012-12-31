وضعیت امنیتی لرستان مطلوب است/ ضرورت فعالیت جدی تر دستگاه های فرهنگی

الهیار ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت امنیت در استان لرستان اظهار داشت: استان لرستان جزء استانهای امن کشور محسوب می شود.

وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه جرائم خشن بسیار کم در استان لرستان رخ می دهد عنوان کرد: در حال حاضر مطابق شاخصهای امنیتی و اعلام مراجع ذی ربط استان لرستان جزء پنج استان امن کشور قرار دارد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه موضوعی که در این مورد وجود دارد بحث ناامنی روانی است بیان داشت: متاسفانه تبلیغاتی که در گذشته راجع به استان لرستان وجود داشته منجر به ایجاد احساس ناامنی شده است.

ملکشاهی با تاکید بر ضرورت انجام کارهای فرهنگی در این زمینه گفت: مسئولین فرهنگی استان لرستان باید در این رابطه اقدامات جدی تری انجام دهند.

وی همچنین به نقش رسانه ها در کاهش احساس ناامنی در مورد استان لرستان افزود: در این راستا نیز نقش رسانه بسیار مهم و تاثیر گذار است.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه انجام کارهای فرهنگی توسط مسئولین و رسانه های لرستان منجر به افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در این استان می شود تصریح کرد: به طور حتم این امر نیز در رشد و توسعه استان لرستان در زمینه های مختلف نقش بسزایی خواهد داشت.