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۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۴۵

ملکشاهی مطرح کرد:

وضعیت امنیتی لرستان مطلوب است/ ضرورت فعالیت جدی تر دستگاه های فرهنگی

وضعیت امنیتی لرستان مطلوب است/ ضرورت فعالیت جدی تر دستگاه های فرهنگی

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر وجود وضعیت امنیتی مطلوب در استان، گفت: برای کاهش احساس ناامنی باید دستگاههای فرهنگی استان فعالیت جدی تری داشته باشند.

الهیار ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت امنیت در استان لرستان اظهار داشت: استان لرستان جزء استانهای امن کشور محسوب می شود.

وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه جرائم خشن بسیار کم در استان لرستان رخ می دهد عنوان کرد: در حال حاضر مطابق شاخصهای امنیتی و اعلام مراجع ذی ربط استان لرستان جزء پنج استان امن کشور قرار دارد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه موضوعی که در این مورد وجود دارد بحث ناامنی روانی است بیان داشت: متاسفانه تبلیغاتی که در گذشته راجع به استان لرستان وجود داشته منجر به ایجاد احساس ناامنی شده است.

ملکشاهی با تاکید بر ضرورت انجام کارهای فرهنگی در این زمینه گفت: مسئولین فرهنگی استان لرستان باید در این رابطه اقدامات جدی تری انجام دهند.

وی همچنین به نقش رسانه ها در کاهش احساس ناامنی در مورد استان لرستان افزود: در این راستا نیز نقش رسانه بسیار مهم و تاثیر گذار است.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه انجام کارهای فرهنگی توسط مسئولین و رسانه های لرستان منجر به افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در این استان می شود تصریح کرد: به طور حتم این امر نیز در رشد و توسعه استان لرستان در زمینه های مختلف نقش بسزایی خواهد داشت.

کد مطلب 1780310

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