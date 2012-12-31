امنیت شناسنامه تحت وب 100 درصد تضمین می شود

بهنام جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: پیش از این شناسنامه به صورت محلی و با مراجعه فرد به ثبت احوال محل سکونت صادر می شد که در شناسنامه تحت وب داده آمایی انجام شده و اطلاعات افراد به سمانه ثبت احوال وارد و فرد می تواند از هر مکانی اقدام به دریافت شناسنامه کند.

وی با بیان اینکه چندین مرحله داده آمایی و جمع آوری اطلاعات برای صدور شناسنامه تحت وب انجام می شود، اضافه کرد: در تمامی این مراحل تدابیر امنیتی و حفاظتی در نظر گرفته شده تا علاوه بر اینکه اطلاعات افراد محفوظ بماند، تغییری نیز در آن ایجاد نشود.

جمالی امنیت بالا، اتصال به پایگاه داده و عدم درج اشتباه را از ویژگیهای کلیدی این شناسنامه برشمرد و متذکر شد: تمامی مشکلات درج اشتباه اطلاعات در شناسنامه فعلی در این طرح رفع خواهد شد.

به گفته این مسئول شناسنامه تحت وب همان شناسنامه دیجیتالی با قابلیت جمع آوری اطلاعات تحت وب است.

بنیاد شهید اولین دستگاه اجرایی صدور کارت ملی هوشمند

معاون حقوقی سجلی ثبت احوال استان در خصوص راه اندازی اولین ایستگاه صدور کارت ملی هوشمند اضافه کرد: این ایستگاه به صورت پایلوت در شهرستان اردبیل آغاز به کار خواهد کرد و در ادامه در سایر شهرستانها نیز فعال خواهد شد.

وی اضافه کرد: برای صدور کارت ملی خانواده شهدا و بنیاد شهید استان به عنوان اولین دستگاه اجرایی انتخاب شده است.

جمالی با بیان اینکه اعطای کارت ملی هوشمند از یک سال قبل در دستور کار ثبت احوال قرار گرفته است، متذکر شد: به دلیل کمبود امکانات در یک سال گذشته امکان آغاز به کار آن ممکن نبود.

شناسایی از طریق انگشت نگاری و امضای دیجیتالی، قابلیت استفاده و جایگزینی به جای کارتهای دیگر و ثبت اطلاعات جامع فرد از جمله ویژگی های کارت ملی هوشمند است.