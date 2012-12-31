۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۱۵

تاریخ مسجد "دارالاحسان" در یک مستند مرور می‌شود

برنامه "شب‌های مستند" با اجرا و کارشناسی سعید قطبی‌زاده فردا 12 دی مستند "دارلاحسان" را نقد می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند "دارالاحسان" با نگاهی به مسجد جامع سنندج، سه‌شنبه این هفته 12 دی از شبکه مستند سیما پخش می‌شود و سپس با حضور سعید قطبی زاده در "شب‌های مستند" نقد و بررسی خواهد شد.

دارالاحسان سنندج که ترکیبی از مسجد و مدرسه است متأثر از سبک معماری اصفهانی و با تاکید بر معماری بومی ساخته شده است. این بنای باشکوه در مجاورت قلعه و میدانگاهی بزرگ قرار داشته و یکی از بناهای با ارزش معماری دوره قاجاری محسوب می‌شود.

 

مسجد مدرسه دارالاحسان هنوز هم یکی از بناهای شاخص شهر و استان به شمار می‌رود و از نظر حضور انواع هنرها مانند کاشی‌کاری، معماری، کتیبه‌نویسی و... مجموعه‌ای شاخص و باشکوه است و دارای تزیینات کاشی‌کاری هفت رنگ مینایی فوق العاده پرکار، ظریف، ازار‌های مرمرین، آجرکاری لعاب دار و معقلی، حوض سنگی و فواره‌های زیبا و همچنین ستون‌هایی با تزیینات طنابی است.

"شب‌های مستند" به تهیه کنندگی بابک میزانی شنبه تا پنجشنبه، ساعت 18 روی آنتن می‌رود.

