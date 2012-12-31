به گزارش خبرنگار مهر، مستند "دارالاحسان" با نگاهی به مسجد جامع سنندج، سهشنبه این هفته 12 دی از شبکه مستند سیما پخش میشود و سپس با حضور سعید قطبی زاده در "شبهای مستند" نقد و بررسی خواهد شد.
دارالاحسان سنندج که ترکیبی از مسجد و مدرسه است متأثر از سبک معماری اصفهانی و با تاکید بر معماری بومی ساخته شده است. این بنای باشکوه در مجاورت قلعه و میدانگاهی بزرگ قرار داشته و یکی از بناهای با ارزش معماری دوره قاجاری محسوب میشود.
مسجد مدرسه دارالاحسان هنوز هم یکی از بناهای شاخص شهر و استان به شمار میرود و از نظر حضور انواع هنرها مانند کاشیکاری، معماری، کتیبهنویسی و... مجموعهای شاخص و باشکوه است و دارای تزیینات کاشیکاری هفت رنگ مینایی فوق العاده پرکار، ظریف، ازارهای مرمرین، آجرکاری لعاب دار و معقلی، حوض سنگی و فوارههای زیبا و همچنین ستونهایی با تزیینات طنابی است.
"شبهای مستند" به تهیه کنندگی بابک میزانی شنبه تا پنجشنبه، ساعت 18 روی آنتن میرود.
