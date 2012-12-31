افزایش یارانه نقدی به دلیل تبعات سنگین تورمی عملا منتفی است

محمدصالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کشور در سال جاری با بی ثباتی در نرخ ارز و تورم بالایی روبرو شد که این بی ثباتی ها، گرانی کالاها را بر مردم تحمیل کرد.

وی ادامه داد: بر این اساس و نظرات کارشناسی موجود و نیز میزان بالای نقدینگی یارانه ها، مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با نظر مجلس متوقف شد.

مجلس مصوبه داشت تا مردم بیش از این شاهد گرانی و تورم نباشند

جوکار افزود: مجلس شورای اسلامی هم به عنوان اولین گام در این راه، مصوبه ای را در این خصوص داشت تا بیش از این مردم ما شاهد گرانی و افزایش قیمت نباشند و بتوان قیمت ها را بهتر کنترل کرد.

وی با اشاره به اینکه تصمیم دولت برای افزایش مبلغ یارانه ها کارشناسی شده نیست، تصریح کرد: تا زمانی که لایحه بودجه به مجلس ارائه نشود و نظرات کارشناسی روی آن داده نشده باشد، نمی توان در مورد افزایش مبلغ یارانه نقدی و تبعات و تورمی که خواهد داشت، تصمیم گرفت.

نماینده مردم یزد در مجلس یادآور شد: قانون فعلی هم مجوزی برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی نداده و از اینرو نمی توان این قانون را بدون کار کارشناسی اجرا کرد و یا مبلغ یارانه نقدی را افزایش داد.

افزایش یارانه نقدی تبعات سنگینی به همراه خواهد داشت

وی بیان داشت: افزایش یارانه نقدی تبعات سنگینی را به همراه خواهد داشت که نیاز به مدیریت صحیح و کنترل دارد که بر بخش های مختلف جامعه نیز تاثیر خواهد گذاشت.

جوکار همچنین با انتقاد از تعلل دولت در ارائه لایحه بودجه گفت: قانونی را که مجلس بر اساس لایحه بودجه مصوب می کند، مربوط به کل سال است و باید از ابتدای سال مورد اجرا قرار گیرد لذا انتظار این است تا دولت قانون بودجه را ارائه کند که مانند ابتدای سال جاری بدون قانون نباشیم.