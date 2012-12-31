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۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۴۳

جوکار در گفتگو با مهر:

افزایش یارانه نقدی به دلیل تبعات سنگین تورمی عملا منتفی است

افزایش یارانه نقدی به دلیل تبعات سنگین تورمی عملا منتفی است

یزد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات اخیر پیرامون افزایش مبلغ یارانه های نقدی از منتفی شدن آن خبر داد.

محمدصالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کشور در سال جاری با بی ثباتی در نرخ ارز و تورم بالایی روبرو شد که این بی ثباتی ها، گرانی کالاها را بر مردم تحمیل کرد.

وی ادامه داد: بر این اساس و نظرات کارشناسی موجود و نیز میزان بالای نقدینگی یارانه ها، مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با نظر مجلس متوقف شد.

مجلس مصوبه داشت تا مردم بیش از این شاهد گرانی و تورم نباشند

جوکار افزود: مجلس شورای اسلامی هم به عنوان اولین گام در این راه، مصوبه ای را در این خصوص داشت تا بیش از این مردم ما شاهد گرانی و افزایش قیمت نباشند و بتوان قیمت ها را بهتر کنترل کرد.

وی با اشاره به اینکه تصمیم دولت برای افزایش مبلغ یارانه ها کارشناسی شده نیست، تصریح کرد: تا زمانی که لایحه بودجه به مجلس ارائه نشود و نظرات کارشناسی روی آن داده نشده باشد، نمی توان در مورد افزایش مبلغ یارانه نقدی و تبعات و تورمی که خواهد داشت، تصمیم گرفت.

نماینده مردم یزد در مجلس یادآور شد: قانون فعلی هم مجوزی برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی نداده و از اینرو نمی توان این قانون را بدون کار کارشناسی اجرا کرد و یا مبلغ یارانه نقدی را افزایش داد.

افزایش یارانه نقدی تبعات سنگینی به همراه خواهد داشت

وی بیان داشت: افزایش یارانه نقدی تبعات سنگینی را به همراه خواهد داشت که نیاز به مدیریت صحیح و کنترل دارد که بر بخش های مختلف جامعه نیز تاثیر خواهد گذاشت.

جوکار همچنین با انتقاد از تعلل دولت در ارائه لایحه بودجه گفت: قانونی را که مجلس بر اساس لایحه بودجه مصوب می کند، مربوط به کل سال است و باید از ابتدای سال مورد اجرا قرار گیرد لذا انتظار این است تا دولت قانون بودجه را ارائه کند که مانند ابتدای سال جاری بدون قانون نباشیم.

کد مطلب 1780317

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