شرایط توزیع واکسن آنفلوانزا در داروخانه ها اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید محسن زهرایی افزود: در سال گذشته و سال جاری از کمبود واکسن در مراکز ارائه خدمات واکسیناسیون، خانه های بهداشت و مرکز بهداشتی جلوگیری کردیم و این مسئله به خوبی مدیریت شد.

وی اضافه کرد: تلاش شد در سطح کلان وزارتخانه و در سطح دانشگاههای علوم پزشکی تا سطوح عملیاتی در خانه های بهداشت با تلاش مضاعف واکسن را به گیرندگان خدمت برسانند.

زهرایی خاطر نشان کرد: در حال حاضر نیز و در طی ماههای آتی از نظر تامین واکسن کمبودی نداریم و این امر یکی از نقاط قوت برنامه های وزارت به شمار می رود.

رئیس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت در ادامه یکی از سیاسیت های این اداره را ارتقای کیفیت نگهداری واکسن و افزایش پوشش واکسیناسیون دانست و گفت: در این راستا برنامه های خود را با قوت به پیش می بریم و نشست های آموزشی را در این زمینه اجرا می کنیم.

وی برگزاری کارگاه کشوری زنجیره سرما را نیز یکی از سیاستهای این اداره در راستای ارتقای کیفیت نگهداری واکسن و افزایش پوشش واکسیناسیون در کشور عنوان کرد و گفت: با نهایی شدن بسته آموزشی در این کارگاه برای کارشناسان مسئول زنجیره سرما که مسئولیت حفظ کیفیت نگهداری و توزیع واکسن در سطح دانشگاههای علوم پزشکی برعهده دارند این آموزشها در سطح دانشگاههای علوم پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد.

زهرایی در مورد نظارت بر نگهداری واکسن آنفلوانزا در سطح داروخانه های کشور گفت: این واکسن هر ساله از طریق بخش خصوصی وارد می شود تا بر حسب نیازهای جامعه مورد هدف، استفاده شود.

وی ادامه داد: با هماهنگی سازمان غذا و دارو و ابلاغ این سازمان به دانشگاههای علوم پزشکی، معاونت دارو و غذا دانشگاههای کشور مسئولیت نظارت بر حسن اجرای نگهداری از واکسن آنفلوانزا را بر عهده دارد.

زهرایی اضافه کرد: هر داروخانه ای که می خواهد واکسنی را مانند واکسن آنفلوانزا بفروشد باید در زنجیره سرد و در شرایط مناسب واکسن را نگهداری کند و از سوی دیگر معاونت غذا و داروی دانشگاهها هم بر حسن اجرای این مسئله نظارت می کنند.