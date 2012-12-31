تامین مواد اولیه؛ مشکل صنعت کفش/با تحریم مشکلی نداریم واردات کنترل شود

به گزارش خبرنگار مهر، این واحد تقریبا تنها واحد تولید کننده کفش در استان یزد است که با این حجم اقدام به تولید کرده و نه تنها نیاز بازار استان و کشور را تامین کرده بلکه خیزی بزرگ برای صادرات برداشته است اما این واحد اکنون با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کند که حل آن کار چندان دشواری برای مسئولان نیست.

عضو هیئت مدیره و نایب رئیس کارخانه گلساپوش یزد در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صنایع یزد با مشکلات گوناگونی دست و پنجه نرم می کند اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون با مشکلاتی چون گشایش اعتبار، تامین نقدینگی و مواد اولیه روبرو هستیم.

افزایش قیمت مواد اولیه صنعت کفش را تهدید می کند

محمد عشقان ملک ادامه داد: علاوه بر این مسائل، قیمت مواد اولیه نیز روز افزون است که صنعت کفش را تهدید می کند.

وی افزود: زمانی که به هر دلیل در عوامل تولید خللی وارد شود، به طور طبیعی تولید نیز به مشکل برخورد کرده و روی آن نیز تاثیر منفی می گذارد که صنعت کفش از این مشکلات رنج می برد.

عشقان ملک با بیان اینکه امسال شاهد افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه تولید بوده ایم، عنوان کرد: تقریبا تمامی مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کفش مانند پودر PVC و ... در سال جاری افزایش قیمت داشتند.

وی با اشاره به قدمت تولید کفش در کشور اظهار داشت: گلساپوش عمر نسبتا کوتاهی را دارد و از سال 76 تاکنون روی پای خود ایستاده که در حال حاضر فعالیت می کند.

آغاز کار با پنج نیرو تولید کردیم اما اکنون 270 نیرو در این واحد تولیدی مشغول به فعالیت هستند

عشقان ملک یادآور شد: از ابتدای کار با پنج نفر نیرو کار خود را آغاز کردیم و اکنون با 270 نفر پرسنل تولیدات خود را از روزانه هزار جفت در بدو تولید افزایش داده ایم.

وی یادآور شد: با گذشت زمان در این سالها شرکت توسعه یافت و توانست تولیدات را افزایش دهد و حتی مشتریان داخلی و خارجی زیادی را جذب کند.

اجازه ندادیم مشکلات بر ما غلبه کند

عشقان ملک بیان داشت: از سال 77 تا سال 83 توان خود را برای افزایش تولید و کیفیت گذاشتیم و اجازه ندادیم مشکلات بر ما غلبه کنند.

عشقان ملک یادآور شد: اکنون صنعت استان یزد و کشور نیاز به حمایت دارند و نمی توانند زیر بار فشارها و ضعف های مدیریتی بایستند.

انتقاد از روند واردات کفش/ تحریم ها فشار چندانی نداشت کمرمان از واردات خم شد

عضو هیئت مدیره گلساپوش یزد با انتقاد از روند واردات کفش و مواد اولیه در این صنعت گفت: تا سال گذشته تنها موضوع تحریم ها را داشتیم که چندان فشاری نداشت اما از سال جاری مشکلات جدیدی گریبان این صنعت را گرفت که واردات مواد اولیه و حتی دمپایی پلاستیکی از جمله این موارد است.

وی از دیگر مشکلات این بخش از تولید را ورود 95 درصد از مواد اولیه تولید کفش برشمرد و بیان داشت: این واردات از آفت های کار است و تیشه به ریشه تولید و اقتصاد می زند، بیکاری و مرگ تولید را به همراه دارد که مسبب هزاران مشکل دیگر است.

مشکل تامین مواد اولیه مضاعف شد اما از ظرفیت تولید کم نشد

عشقان ملک افزود: با وجود اینکه مشکلات تامین مواد اولیه روزانه مضاعف می شود از ظرفیت تولید گلساپوش کم نکردیم و تنها به لحاظ نقدینگی و تامین مواد اولیه با مشکل روبرو هستیم.

عشقان ملک همچنین از صادرات بخش عمده تولیدات این واحد صنعتی به کشورهای دیگر خبر داد و اظهار داشت: از جمله کشورهای صادراتی هدف گلساپوش یزد کشور امارات است.

تولیدات گلساپوش در دستان تاجر اماراتی

وی افزود: تاجری در کشور امارات کفش های گلساپوش را خریداری می کند و از آنجا به سایر کشورها صادر می کند اما خود ما دخالتی برای فروش به سایر کشورها نداریم.

وی بیان داشت: این روش هم بازار را حفظ می کند و هم رقابت سالم به وجود می آورد و همه می دانند برای خرید کفش یزد باید به تاجر اماراتی مراجعه کنند.

شناختی از مشتریان خود نداریم

عشقان ملک همچنین گلساپوش یزد را برندی خواند که در سطح کشور و حتی بین الملل شناخته شده است ادامه داد: هیچ شناختی از مشتریان خود چه در داخل و چه در خارج از کشور نداریم و حتی اغلب آنها را یکبار هم ندیده ایم و آنها تنها خواهان کفش یزد هستند.

واردات مقرون به صرفه تر از تولید است

وی با اشاره به نوسانات بالای نرخ ارز و قیمت چند برابری کالاها و مواد اولیه در تولید کفش گفت: برای تولید کفش به فرآورده های پتروشیمی نیاز است که متاسفانه در بورس قیمتی چند برابری به خود گرفته است و اکنون توجیه دارد تا واردات داشته باشیم و این ضربه سنگینی به تولید ملی است.

عشقان ملک همچنین تصریح کرد: البته عزم کشورهای خارجی نیز جزم شده تا به نیروی کار و سرمایه و اقتصاد ایران اسلامی ضربه بزنند و تولیدات ما را متوقف کنند که موفق نخواهند شد.

وی ادامه داد: در موازات گرانی ارز، محصولات پتروشیمی به لحاظ قیمتی سه برابر رشد داشت و توان رقابت و صادرات را از تولید کنندگان داخلی گرفت.

این فعال اقتصادی از مسئولان خواست با برنامه ریزی صحیح و مدیریت بجا نسبت به مشکلات واحدهای صنعتی اقدام کنند و از خود تولید کنندگان نیز کمک بگیرند.

عشقان ملک افزود: با توجه به شرایط کلی اقتصادی کشور و راه‌ کارهای مختلفی که برای تولید کالای ایرانی و ارزش افزوده در نظر گرفته شده است، انتظار می‌رود تا دولت با برنامه‌ریزی دقیق و ارایه راه ‌کارهای عملی از صنایع داخلی چون صنعت کفش که از قدمتی قابل توجه برخوردارند حمایت کند.

گزارش: ابوالفضل محمدی

عکس: مسعود ساکی