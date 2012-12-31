لزوم نیاز سنجی مسائل زندانیان البرز در طرح های حمایتی

مرتضی مکاریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مسائل اجتماعی استان البرز، حاشیه نشینی برخی از خانواده زندانیان را به عنوان یکی از مسائل اجتماعی استان البرز برشمرد و گفت: توجه به حوزه جغرافیایی استان البرز در ارائه خدمات رفاهی با توجه به امکانات و بودجه بهزیستی ضروری است.
وی افزود: پیشنهاد می شود توسط کارشناسان بهزیستی استان و زندانها نسبت به نیازهای اساسی زندانیان در بحث معلولیت ها و همچنین ایجاد مهد کودک با توجه به ساخت فیزیکی آن اقدام شود.
مکاریان تاکید کرد: اجرای طرح های حمایتی برای زندانیان مستلزم شناخت دقیق نیازها و مشکلات آنان است تا وقت و انرژی و هزینه در جای مناسب هزینه شود.
وی گفت: ایجاد مهدکودک برای فرزندان مادران زندانی نیز توسط کارشناسان بهزیستی بررسی می شود.
کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی استان البرز گفت: لازمه اجرای طرح های حمایتی در زندان ها نیازسنجی مسائل زندانیان است.
