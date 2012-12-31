ریشه کنی بیسوادی در قروه تا سال آینده/ 2300 سوادآموز تحت پوشش قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رسول شیخی زاده در مراسم تجلیل از آموزشیاران شهرستان قروه اظهار داشت: ریشه کنی بیسوادی در سال آینده در شهرستان قروه در حالی است که بر اساس برنامه ابلاغی، ریشه کنی بی سوادی در بیشتر نقاط استان تا پایان برنامه پنجم توسعه پایان می یابد.

وی با اشاره به اینکه یادگیری علم و دانش از جایگاه ویژه ای در آموزه های دینی برخوردار است، افزود: نقش آموزشیاران در این میان بسیار ارزنده است چرا که گروه هدف آنان گروهی خاص هستند که از فراگیری علم و دانش بازمانده اند.

فرماندار قروه ادامه داد: با توجه به همین جایگاه برجسته، دولت و مجلس شورای اسلامی در صدد اصلاح امور و تقویت امنیت شغلی آموزشیاران هستند.

شیخی زاده یادآور شد: سوادآموزی در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و اساسا توسعه پایدار و تعالی فرهنگ عمومی نقش برجسته، مشخص و آشکاری دارد.

وی با اشاره به نقش سوادآموزی در ارتقای فرهنگ عمومی، بیان کرد: در بحث ارتقای فرهنگ عمومی، نقش سوادآموزی مشخص و آشکار است، چرا که هر چقدر سطح آگاهی های مردم بالاتر و نسبت به مسائل توجیه تر باشند، پیامدهای منفی رفتارهای اجتماعی در میان آنها کمتر مشاهده می شود.

2300 سوادآموز تحت پوشش برنامه سوادآموزی

مدیر آموزش و پرورش شهرستان قروه نیز در این مراسم با اشاره به فعالیت 106 آموزشیار در عرصه سوادآموزی در این شهرستان گفت: امسال دو هزار و 279 سوادآموز تحت پوشش برنامه سوادآموزی و مهارت های زندگی قرار گرفته اند که این میزان 107 درصد برنامه ابلاغی است.

هاشم ناظمی جلال افزود: در دوره سوادآموزی تکمیلی نیز 580 نفر از خدمات سوادآموزی بهره مند شده اند که این میزان نیز 102 درصد از حجم فعالیت های ابلاغی را شامل می شود.

وی اظهار داشت: در زمینه جلوگیری از بازگشت بی سوادی به میان افراد سوادآموز هم امسال هزار و 705 نفر تحت پوشش قرار گرفته اند که 198 درصد از حجم فعالیت های ابلاغی است.

مدیر آموزش و پرورش قروه حجم فعالیت های اداره سوادآموزی قروه در سال جاری را 127 درصد اعلام کرد و ادامه داد: در حال حاضر چهار منطقه شهری و 90 روستای قروه از خدمات سوادآموزی برخوردارند.

ناظمی جلال یادآور شد: در راستای واگذاری بخش سوادآموزی به افراد جویای کار تا کنون 150 نفر به کارگرفته شده اند و اعتبار جذب شده از این بخش در سال گذشته بالغ بر دو میلیارد و 900 میلیون ریال بوده است.

وی صرفه جویی ریالی حاصل از برگزاری تمام کلاس های سوادآموزی در مدارس را بالغ بر یک میلیارد و 80 میلیون ریال اعلام کرد.