کسب رتبه برتر علوم پزشکی مازندران در تولید علم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی عنایتی صبح دوشنبه در نخستین جشنواره تحقیقاتی طبری در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) ساری به کسب رتبه برتر دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بین دانشگاه‌های تیپ دو کشور به لحاظ علمی، تحقیقاتی و پژوهشی اشاره کرد.

وی افزود: این دانشگاه به لحاظ پژوهش در رتبه هشتم دانشگاههای کشور قرار دارد و در تولید علم در بخش دانشجویی رتبه نخست را از آن خود کرد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تاکید بر اینکه دانشگاه علوم پزشکی مازندران در چند سال اخیر به جایگاه واقعی‌دست یافته، اظهار داشت: کمیته تحقیقات دانشجوییاین دانشگاه نیز توانسته در میان دانشگاه‌های تیپ دو با سه هزار امتیاز به عنوان کمیته برتر شناخته شود.

وی افزود مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران رتبه اول را در بین مجلات دانشگاههای علوم پزشکی کشور به خود اختصاص داد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: در این دوره از جشنواره علاوه بر حضور دانشگاههای علوم پزشکی بابل، مازندران، گیلان، گلستان، سمنان و شاهرود، مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی، بنیاد ملی نخبگان، پارک علم و فناوری و مرکز رشد فناوری سلامت مازندران وآزمایشگاه جامع قطب شمال مشارکت دارند.

عنایتی با بیان اینکه راه‌های پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران هموار شد، افزود: محققان با حضور در این دانشگاه می‌توانند فعالیت‌های علمی‌ خود را بروز دهند.