راهبردهای ستاد دهه فجر شهرستان اهواز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعزیز فدعمی با اشاره به لزوم عمق بخشیدن به محتوای برنامه های دهه فجر و پیروی از راهبردهای محتوایی و عمیق، ترویج و تعمیق آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی و تعمیق معرفت و بصیرت دینی جامعه بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت(ع) را مهمترین راهبرد محتوایی دهه فجر امسال در شهرستان اهواز برشمرد و افزود: لازم است با بهره گیری از پتانسیلهای موجود، تصویری هنرمندانه از انقلاب اسلامی و ارزشهای آن با برجسته سازی شعارهای انقلاب یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ارائه شود.

وی افزود تبیین اندیشه های دینی و سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) به عنوان عامل اتحاد، انسجام و پیروزی انقلاب اسلامی و بازشناسی نقش ولایت فقیه در حکومت اسلامی نیز یکی از راهبردهای مهم محتوایی است که همه ساله در ایام دهه فجر شهرستان اهواز مورد تاکید قرار گرفته و ادای دینی به آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی است.



فرماندار اهواز با اشاره به اینکه نسل جوان آینده سازان نظام اسلامی هستند، تقویت گفتمان انقلاب اسلامی و ارتقای آگاهی عمومی به ویژه نسل جوان از ریشه ها، اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی و چشم انداز آینده آن در ایران جهان را راهبرد مهم دیگری عنوان کرد که در دهه فجر امسال مورد تاکید قرار گرفته است.



فدعمی، تبیین پیشرفتها و دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی و تشریح جلوه های کارآمدی نظام اسلامی در زمینه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، تبیین نقش انقلاب اسلامی در تقویت باورهای دینی، خودباوری و اعتماد به توانمندیهای بومی، بازشناسی وجوه تمایز انقلاب اسلامی از سایر انقلابها و ضرورت آگاهی از آسیبها و توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی، تبیین نقش انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی و تحولات منطقه ای و جهانی، ترسیم و تبیین جایگاه ایثار و شهادت در شکل گیری و تداوم انقلاب و هچنین نقش محوری مردم در پیدایش و تداوم انقلاب اسلامی را سایر راهبردهای محتوایی ستاد دهه فجر شهرستان اهواز عنوان کرد.