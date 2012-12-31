به گزارش خبرگزاری مهر، گروه بازیگران این نمایش را هنرمندانی چون امین حیایی، نیلوفر خوش خلق، یاسر خاسب، محسن گودرزی، امیر محمودی، بهادر فاضل، مهسا خسروی و... تشکیل می دهند.

همچنین گروه موسیقی" دارکوب" به سرپرستی همایون نصیری و پدرام مرندیز با اجرای زنده موسیقی، گروه نمایش را همراهی می‌کنند.

" قحطی نور" حکایت دورانی است که سیاهی و ظلمت دنیا را فرا گرفته و انسان‌ها همچون بردگانی در اسارت اهریمن بار گناهان و خطاهای خود را به دوش می‌کشند و خواسته یا ناخواسته تامین‌کننده نیروی حیات اهریمن هستند. زمان سلطنت نیرو خیر روی زمین فرارسیده است و با نشانه‌ای از خود که از جنس نور است انسان‌های ایمان‌آورده را جذب خود کرده که در انتها به رستگاری می‌رسند.

این نمایش از جمله نمایش‌های خاص است که برای اولین بار بصورت تلفیقی اجرا می‌شود. اعضای گروه در حال حاضر روی سن تالار وحدت تمرین‌های خود را پشت سر می‌گذارند.

نمایش "قحطی نور" به کارگردانی امین حیایی از 24 دی در تالار وحدت روی صحنه می رود.

