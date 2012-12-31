بازرسی از کارگاه های مشمول تامین اجتماعی در کردستان 7.2 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون خدابنده لو اظهار داشت: بازرسان شعب تامین اجتماعی در طول این مدت حدود 14هزار مورد بازرسی از کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی داشته اند و در هر ماه به طور میانگین هزار و 750 مورد بازرسی از واحدهای کارگری انجام شده که بیشترین آنها به ترتیب مربوط به شعبه دو سنندج و شعبه قروه بوده است.

وی افزود: در بازرسی های انجام گرفته 739 کارگاه جدید شناسایی شده و این اداره کل با عنایت به اهمیت کار بازرسی که در جامعه به عنوان سفیران سازمان تلقی می شوند به منظور نظارت مستمر بر چگونگی فعالیت های مراکز تولیدی بازرسی های منظم و مستمر خود را همچنان انجام می دهد.

سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان عنوان پژوهش مداری را به دست آورد

دبیر هسته مطالعات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان گفت: در دومین جشنواره ملی پژوهش، صنعت، معدن و تجارت کردستان توانست رتبه 9 و عنوان پژوهش مداری را از آن خود کند.

صادق صمدی بیان کرد: هر ساله در هفته پژوهش، موسسه مطالعاتی و پژوهش های بازرگانی به منظور ترویج فرهنگ پژوهش و ارج نهادن به فعالیت های تحقیقاتی انجام شده و به پاسداشت تلاش های محققان مجموعه، اقدام به برگزاری جشنواره پژوهش می کند.

وی ادامه داد: به همین منظور دستورالعمل های مربوطه، جداول، فرم ها و شاخص های دهگانه از طریق پرتال جشنواره، دریافت و کار ثبت نام، تکمیل فرم ها و ارسال مستندات در ابتدای آبان ماه سال جاری انجام شد که بر اساس ارزیابی صورت گرفته نتایج رتبه بندی کل شاخص عملکرد آموزش و پژوهشی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، استان کردستان رتبه 9 در وضعیت پژوهش مداری قرار گرفت.

گفتنی است جشنواره پژوهش در روز پنجم دی ماه با حضور مسئولان وزارتخانه، پژوهشگران فعالان این عرصه در محل مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی برگزار شد و از برترین های صنعت، معدن و تجارت با اهداء لوح تقدیر به عمل آمد.

احداث تقاطع دانشگاه کردستان گام اساسی در راستای تقسیم ترافیک بین شهری است

معاون فنی وعمرانی شهرداری سنندج با بیان اینکه تقاطع دانشگاه کردستان با هدف کاهش تصادفات و روانسازی ترافیک در دست احداث است، گفت: احداث این تقاطع گامی اساسی در راستای تقسیم ترافیک بین شهری است.

صدیق فتحی اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح افزایش ایمنی، کاهش تصادفات، روان سازی ترافیک و کاهش زمان سفر است.

وی افزود: از منابع استانی بالغ بر 14 میلیارد ریال اعتبار برای احداث این طرح در نظر گرفته شده است.

معاون فنی وعمرانی شهرداری سنندج گفت: این تقاطع از شریان های اصلی شهر بوده و بخشی از تقاطع های اتصال کریدر شهرک های پیام، بهاران، ویلا شهر، زاگرس، خانقاه و تقسیم کننده ترافیک بین شهری بشمار می آید.

فتحی جابجایی تاسیسات، عدم پیش بینی اجرای شمع در پروژه و معارض ملکی رمپ خروجی همجوار هنرستان هنر را از مهمترین موانع پیشرفت طرح عنوان کرد.

وی از پیشرفت 40 درصدی طرح خبرداد و یادآور شد: امیدواریم با تخصیص اعتبارات لازم سال آینده شاهد بهره برداری این طرح باشیم.