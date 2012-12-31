سرشماری روستاهای زلزله زده اهر/ 180 مانور امدادی در اردبیل برگزار شد

بهرام غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: هلال احمر استان اردبیل به صورت مرتب در حال برآورد تعداد جمعیت روستاهای معین برای تداوم امداد رسانی است.

وی تاکید کرد: علاوه بر این تمامی دستگاههای اجرایی مداخله کننده در حل بحران زلزله اهر اطلاعاتی در این خصوص دارند که ضروری است این اطلاعات ترکیب و جمع بندی شود.

مدیر کل هلال احمر استان معتقد است یکی از مشکلات امداد رسانی در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی مشخص نبودن تعداد سکنه روستاها بود.

وی با بیان اینکه در زلزله اهر نیروهای امدادی اردبیل توانستند خدمات ارزنده ای به هموطنان خود ارائه کنند، متذکر شد: در این زلزله 190 نیروی امدادی در 12 ساعت اولیه به هزار و 521 خانوار چادر و امکانات اولیه داده و اسکان این تعداد را انجام دادند.

19 دوره تخصصی امداد و نجات در اردبیل برگزار شد

غیبی همچنین از برگزاری 19 دوره تخصصی امداد و نجات در اردبیل خبر داد و متذکر شد: این دوره های تخصصی از ابتدای سال جاری تاکنون و با حضور 503 کارآموز در هلال احمر استان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه مهمترین اقدام آموزشی برگزاری 180 مانور امدادی در سال جاری است، اضافه کرد: برگزاری 163 دوره همگانی با حضور شش هزار و 169 نفر، برگزاری پنج دوره مدیریت بحران با حضور 150 دهیار و برگزاری 14 دوره ضمن خدمت با حضور 16 هزار و 488 نفر از جمله اقدامات آموزشی انجام شده است.

مدیرکل هلال احمر استان تاکید کرد: همچنین در سال جاری دانشکده علمی کاربردی در دو رشته امداد و نجات در مقطع کاردانی 74 نفر دانشجو پذیرش کرد و در بهمن امسال نیز در دو رشته کارشناسی جذب دانشجو خواهد کرد.

به گفته وی مهمترین دستاورد این اقدامات آموزشی علاوه بر افزایش تعداد امدادگران، ایجاد آماده باش برای مشارکت در مواقع بحرانی و حوادث پیش بینی نشده است.

غیبی تاکید دارد به منظور آماده سازی نیروهای امدادی و بروزسازی اطلاعات آنها در بخش آموزش نیروهای هلال احمر اقدامات قابل توجهی انجام شده است.