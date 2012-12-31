  بین الملل
۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۵۳

خبر فوری/

رشته انفجارهای عراق 10 کشته و 46 زخمی برجاگذاشت

رسانه های خارجی دقایقی پیش از کشته و زخمی شدن 56 نفر در انفجارهایی که در مناطق مختلف عراق رخ داد، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، شبکه اسکای نیوز عربی دقایقی پیش در خبری فوری اعلام کرد: رشته انفجارهای صبح امروز در  نقاط مختلف عراق 10 کشته و 46 زخمی بر جاگذاشته است.

جزئیات بیشتری از این انفجارها منتشر نشده است.

