رشته انفجارهای عراق 10 کشته و 46 زخمی برجاگذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر ، شبکه اسکای نیوز عربی دقایقی پیش در خبری فوری اعلام کرد: رشته انفجارهای صبح امروز در نقاط مختلف عراق 10 کشته و 46 زخمی بر جاگذاشته است.

جزئیات بیشتری از این انفجارها منتشر نشده است.