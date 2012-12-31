برپایی 25 نمایشگاه هنرهای تجسمی در همدان/ اجرای نمایش هاجر (س) در مجتمع آوینی

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه فرخی، دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر همدان به عنوان یکی از 10 دانشجوی برتر سال 91 انتخاب و معرفی شد.

بر اساس این گزارش، در مراسمی برترین های عرصه پژوهش و فناوری و دانشجویان نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال های 90 و 91 معرفی و تجلیل شدند که در این میان ازمعصومه فرخی، دانشجوی رشته گرافیک دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر همدان به عنوان دانشجوی برتر سال 91 تجلیل شد.

معصومه فرخی متولد سال 1366 دانشجوی ترم آخر رشته گرافیک است که هم اکنون در دانشگاه علمی- کاربردی فرهنگ و هنر همدان مشغول به تحصیل است.

آیین تجلیل از برترین های عرصه پژوهش و فناوری و دانشجویان نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاون وزیرعلوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و جمعی از معاونان، مدیران و دانشجویان علمی کاربردی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

برپایی 25 نمایشگاه هنرهای تجسمی در همدان

در چهار ماهه دوم سال جاری 25 نمایشگاه هنرهای تجسمی در محل دائمی نمایشگاه اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان همدان برگزارشد.

این نمایشگاهها شامل 21 مورد نمایشگاه نقاشی و طراحی و چهار مورد نمایشگاه خوشنویسی بوده است.

همچنین در این نمایشگاهها آثار 30 نفر از هنرمندان شهرستان همدان به نمایش درآمده است.

در چهار ماهه دوم سال جاری و در 25 نمایشگاه هنرهای تجسمی در همدان بیش از 950 تابلوی هنری به نمایش درآمده است.

کشف هزار و 729 حلقه لوح فشرده غیر مجاز در همدان

درپی بازرسی واحدهای مشترک بازرسی شهرستان همدان تعداد هزار و 729 حلقه لوح فشرده و 9 دستگاه کیس رایانه و فلش غیر مجاز کشف و به مراجع ذیربط ارسال شد.

براساس اعلام دبیرخانه ستاد بازرسی مشترک مستقر در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، بازرسی ها به صورت محسوس و غیر محسوس و مستمر در سطح شهرستان انجام خواهد شد.

همچنین در صورت مشاهده هرگونه تخلف با کسانی که دانسته یا ندانسته یاور دشمن درجنگ نرم هستند، برخورد می شود.

نمایشگاه گرافیک در مجتمع فرهنگی و هنری ملایر برپاست

نمایشگاه آثار سه نفر از هنرمندان جوان ملایری در مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر برپا شده است.

براساس این گزارش، هجدهمین نمایشگاه هنرهای تجسمی ملایر شامل 30 اثر گرافیکی از هنرمندان جوان سمانه وفایی زاده ، سحر جهانی و منا اصلاحی است که شامل پوستر و لوگو با تکنیک گواش، اکولین و دیجیتالی است که تا 13 دی ماه برای بازدید عموم از ساعت 8 تا 14 دایر است.

این هنرمندان فارغ التحصیل مقطع کارشناسی در رشته گرافیک هستند که تاکنون در چندین نمایشگاه گروهی حضور داشته اند و آثاری را برای شرکت های خصوصی و تجاری و موسسات فرهنگی و هنری در ملایر و سایر شهرستانها طراحی و اجرا کرده اند.

نمایش هاجر (س) درمجتمع آوینی اجرا می شود

اجرای عمومی نمایش هاجر (س) در آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی همدان در حال انجام است و تا 15 دی ماه جاری ادامه دارد.

این نمایش به کارگردانی بهرام دوست قرین و نویسندگی عباس دوست قرین هر روز در ساعت 16 به صورت رایگان برای عموم به روی صحنه می رود.

نمایش هاجر(س) که در سومین جشنواره تئاتر صاحبدلان پذیرفته شده به ابعاد زندگی اسطوره ایثار حضرت هاجر(س) می پردازد.

در این نمایش 15 بازیگر به ایفای نقش می پردازند که صالحه اسدی نقش هاجر(س) را به عهده دارد.

علیرضا ستاری آهنگساز، نعیم عطایی دستیار کارگردان و حمیدرضا کاظمی طراح حرکات نمایش هاجر(س) هستند.

پنج فرهنگسرا در مناطق حاشیه شهر همدان احداث می شود

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان از احداث پنج فرهنگسرا، سالن ورزشی و پایگاه بسیج در مناطق حاشیه خبر داد.

رضا غلامی خجسته اظهار داشت: این فرهنگسراها به همت کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان در مناطق دره مرادبیگ، حصار مطهری، اسلامشهر، منوچهری و خضر احداث خواهد شد.

وی ادامه داد: در اولین فرصت این زمین ها در صحن شورا مطرح و بعد از تصویب نهایی از طریق ستاد شهرداری و شهرداری های مناطق برای احداث فرهنگسرا، سالن ورزشی و پایگاه بسیج تحویل داده خواهد شد.

وی عنوان کرد: ساخت فرهنگسراها توسط شرکت عمران و مسکن سازان و شهرداری همدان انجام خواهد شد.

داستان "گره در قزلان" به جشنواره پنجم انقلاب میرود

بهناز ضرابی زاده نویسنده کودک و نوجوان استان همدان، امسال با رمان "گره در قزلان" در پنجمین جشنواره داستان انقلاب، شرکت کرده است.

بهناز ضرابی زاده داستان نویس استان همدان یکی از ویژگیهای رمان خوب در حوزه نوجوان را حادثه محوری ذکر کرد و گفت: کودکان و نوجوانان به دلیل شرایط سنی علاقه مند به مطالعه داستانهای حادثه محور هستند.

وی ادامه داد: داستانهای حادثه محور، باید از کشش خاصی برخوردار باشند در غیر اینصورت مورد اقبال جوانان قرار نمی گیرند.

وی همزاد پنداری با شخصیتهای داستان را از دیگر ویژگی یک رمان خوب کودک و نوجوان دانست و بیان کرد: با توجه به اینکه کودکان و نوجوانان از هوش و زیرکی خاصی برخوردارند حوادثی که در داستان بیان می شود باید حوادثی باشد که از منطق خاصی پیروی کند و برای مخاطب کودک و نوجوان قابل باور باشد تا با شخصیتهای آن همزاد پنداری کنند.

این نویسنده انتخاب سوژه خوب و گیرا را از دیگر ملزومات رمان نوجوان خوب ذکر کرد و افزود: نویسندگان کودک و نوجوان باید بیشتر به سوژه هایی بپردازند که برای مخاطب کودک و نوجوان بسیار جذاب و گیرا باشد و علاوه بر جذابیت، جنبه آموزشی نیز داشته باشد.

پنجمین جشنواره داستان انقلاب به همت مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری، بهمن ماه سالجاری در تهران برگزار می شود.