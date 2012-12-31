کلاهبرداری 700 میلیونی زن رمال به بهانه شکستن طلسم اجنه

به گزارش خبرنگار مهر، چندی قبل فردی با مراجعه به پلیس آگاهی اصفهان با طرح شکایتی راز این کلاهبرداری بزرگ را فاش کرد.

او به کارآگاهان گفت: چندی قبل با زنی آشنا شدیم که مدعی بود می تواند مشکلات افراد را از طریق رمالی حل کند چندی باری با او در خانه یمان قرار گذاشتیم و او به بهانه رفع مشکلات طی چند مرحله 600 میلیون تومان از ما گرفت.

شاکی ادامه داد: یک روز زن رمال هراسان به خانه ما آمد و گفت: اعضای خانواده ام از سوی اجنه طلسم شده اند و اگر این طلسم را باز نکنیم به زودی فرزندانم خواهند مـُرد. من که به طور کامل فریب حرف های این زن را خوردم دچار وحشت شده و به دنبال راهی برای بازشدن طلسم بودم که این زن مدعی شد اجنه طلاهای ما را طلسم کرده و برای اینکه فرزندانم آسیبی نبینند باید تمام طلاهای خود را به او بدهیم تا بتواند طلسم را از روی آنها باز کند. من نیز تمام طلایی را که در خانه داشتیم و حدود یک کیلوگرم بود به این زن دادم و پس از آن زن رمال به طور ناگهانی ناپدید شد.

سرهنگ حسین حسین زاده، رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان در این باره به خبرنگار مهر گفت: پس از طرح شکایت از سوی شاکی چند گروه از ماموران تحقیقات برای دستگیری زن رمال را آغاز کرده و رد پای او را در چند منطقه از شهر پیدا کردند. با زیرنظر گرفتن محل های تردد این زن کارآگاهان موفق شدند او را در یکی از مخفیگاه هایش شناسایی و دستگیر کنند. زن 56 ساله پس از انتقال به اداره آگاهی در بازجویی ها به جرم خود اعتراف کرد.

وی در ادامه به شهروندان هشدار داد: این دسته از کلاهبرداران با طرح مسائلی خرافه و اقدامات روانشناسانه طعمه های خود را فریب داده و از آنها بهانه های مختلف از جمله حل مشکلات، درمان بیماری ها و... کلاهبرداری می کنند.