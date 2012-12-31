تولید قارچ دکمه ای در شهرستان امیدیه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر باورصاد افزود: تولید قارچ دکمه ای در 500 متر مربع در شهرستان شروع و پیش بینی می شود شش تن قارچ تولید و به بازار مصرف عرضه شود.

وی با بیان اینکه که این طرح موجب اشتغال چهار نفر شده، افزود: در طول سال شش دوره قارچ می توان تولید کرد.



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان امیدیه افزود: در راستای ایجاد کارگاه های کوچک اشتغال خانگی عملیات تولید و تهیه کود ورمی کمپوست در روستاهای تابع شهرستان آغاز شده است.



وی هدف از اجرای طرحهای اشتغال خانگی را کمک به اقتصاد خانواده و ایجاد شغل اعلام کرد.

