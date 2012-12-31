تمام حرفهای انتخاباتی "فرهاددانشجو"/سیاست دانشگاه آزاددرانتخابات آینده

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دانشجو طی نشستی که در خبرگزاری مهر با خبرنگاران حوزه و دانشگاه و مسئولان این خبرگزاری داشت، پاسخگوی سئوالاتی در خصوص نحوه فعالیتها و سیاستهای دانشگاه آزاد در هنگام انتخابات در سال تحصیلی جاری بود.

3 سیاست دانشگاه آزاد در انتخابات پیش رو

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به تعریف شدن سه اصل مهم که تشکلهای دانشجویی این دانشگاه ملزم به رعایت آن در فرایند فعالیتهای انتخاباتی پیش رو هستند، با تاکید بر اینکه هر فردی که در دانشگاه آزاد می خواهد فعالیت انتخاباتی داشته باشد باید در تشکلها عضو شود، اظهار داشت: نخست اینکه ما منعی برای تشکلها که از کاندیداها دعوت کنند تا برای شناخت و بصیرت بیشتر دانشجویان به دانشگاهها بیایند، قرار نداده ایم، همه کاندیداهایی که بعداً معرفی شوند یا از هم اکنون استعداد این را دارند که وارد این زمینه ها شوند می توانند به دانشجویان با فرصتهای برابر، شناختی از خود ارائه دهند.

ظرفیت پذیرش باخت را داشته باشیم

وی با بیان اینکه فلسفه اصلی تبیین شاخصهای اصلی یک رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران، دومین سیاست کلی تعریف شده برای تشکلها است، ادامه داد: این شاخصها باید در دانشگاه، علمی تبیین شوند به عنوان مثال شاخص ظرفیت پذیرش باخت یا پیروز شدن را کاندیداها باید داشته باشند و یک کاندید تا پیروز شد نباید فکر کند همه امکانات و ظرفیتهای کشور باید در اختیارش قرار گیرد، گاهی اوقات هم ظرفیت باختمان خیلی کم است.

تشویق و ترغیب مردم برای شرکت در انتخابات

به گفته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، سومین سیاست در دانشگاه آزاد تشویق و ترغیب مردم برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری است و تمام اعضای دانشگاه آزاد و حتی خانواده هایشان که برآورد ما ده میلیون نفر است باید در این انتخابات حضوری پرشور داشته باشند.

بلندگویمان را به کسی نمی دهیم که نظام جمهوری اسلامی را زیر سوال ببرد

دانشجو افزود: افراد اعم از استادان و دانشجویان می توانند درخواست خود را به تشکلها ارائه دهند، سپس به سیستمی که تعریف شده، توسط تشکلها معرفی می شوند؛ چارچوب فعالیت افراد رعایت چارچوب نظام جمهوری است و ما بلندگویمان را به کسی نمی دهیم که تمام نظام جمهوری اسلامی را زیر سوال ببرد. هیچ جای دنیا با دست خودش را به زمین نمی زند. ما فضا را باز گذاشتیم که اگر کسی تبیین عقیده دارد بتواند به صورت غیرژورنالیستی در چارچوب مباحث علمی آن را ارائه کند.

زمان آغاز فعالیت های انتخاباتی در دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به پرسش مهر درباره آغاز زمان فعالیت انتخاباتی در دانشگاه اعلام کرد که از زمانی که قانون اعلام کند فعالیت انتخاباتی ما هم آغاز می شود.

مجوز فعالیت دانشجویان در مخالفت با خودم را صادر می کنم

وی در ادامه گفت: اعلام کردیم هر شخصی که می خواهد فعالیت انتخابات، سیاسی یا غیرسیاسی داشته باشد حتی اگر در مخالفت با نظرات من می خواهد سخن بگوید به او اجازه می دهم. حتی برای مخالفت با خودم هم مجوز می دهم. ولی باید زمان و مکان و چارچوب این فعالیت مشخص باشد، این مجوز هم منحصر به دوره انتخابات نمی شود.

نحوه برخورد با دانشجویان فعال خاطی در دوره انتخابات

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه در خصوص برخوردهایی که ممکن است با دانشجویان خاطی که در جریان تبلیغات انتخاباتی تخلفی را انجام می دهند، تصریح کرد: در صورتیکه دانشجویان خارج از چارچوب قوانین برخورد کنند عین قانون با آنان برخورد و به کمیته انضباطی دانشگاه معرفی خواهند شد، شورای عالی انقلاب فرهنگی جرم و مجازات جرم را معین کرده است.

تعیین 16 جرم و مجازات

وی ادامه داد: در این میان می توان یادآوری کرد که 16 جرم و 16 مجازات از جمله تعلیق و محرومیت از تحصیل، اخطار شفاهی و کتبی، پرداخت هزینه و سایر موارد دیده شده اما ما دانشجویان خوبی داریم و سیاسیون هم باید دقت کنند که فضای دانشگاه را تبدیل به فضای حزبی نکنند.

اجازه نمی دهم از امکانات دانشگاه به نفع کاندیدای خاصی استفاده شود

این مقام مسئول در دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه تحت هیچ شرایطی اجازه نمی دهم از امکانات دانشگاه در راستای انتخابات استفاده شود، ادامه داد: هیچ فردی در این برهه زمانی نباید دچار هیجان غیرمنطقی شود.

سیاسیونمان باید پخته شوند

دانشجو در ادامه این گفتگو افزود: بعد از انتخابات، تبریک گفتن کاندیداهای انتخاباتی به یکدیگر نشان می دهد که به بلوغ رسیدیم. از این رو سیاسیونمان باید حالت جهان سومی را کنار بگذارند.

وی اظهار داشت: مردم پیشرفت کرده اند و سیاسیون هم باید پیشرفت کنند، کسی که در انتخابات رای نمی آورد باید آنقدر پختگی داشته باشد که بگوید بسیار خب من رای نیاوردم نه اینکه تا باخت بگوید تقلب شده است.

وقتی وارد بازی شدیم قانون را رعایت کنیم

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه اگر از روند انتخابات ایرادی داریم به مرجع قانونی آن را منتقل کنیم و قبل از انتخابات این موارد را مطرح کنیم، گفت: وقتی وارد زمین بازی فوتبال می شویم نمی توانیم بگوییم ما داور را قبول نداریم و یا سه داور باید در زمین باشد، درست لحظه ای که وارد بازی می شویم باید قوانین آن بازی را قبول کنیم. از سوی دیگر سیاسیون مردم را باید وارد عرصه انتخابات کنند.

وی با بیان اینکه اگر ما مسئولین ظرفیتمان را بالا ببریم و اجازه دهیم در چارچوب قانون حرفهای متفاوتی که ما هم قبول نداریم افراد بزنند، ادامه داد: رقیب یا موافق هم بودن اشکالی ندارد اما همه اینها باید منجر به هم افزایی شود و مجموعه را رشد دهد. باید اجازه دهیم افراد اگر خودشان می خواهند اشتباه کنند و وقتی که اشتباه کردند مجازاتشان کنیم.

یک ویژگی مثبت فتنه 88

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به فتنه 88 گفت: در کنار همه تلخیها و بدیهای فتنه سال 88 یکی از نکات مثبت آن ایام این بود سربازان زیادی برای انقلاب ساخته شد.