کارگاه علمی نجوم و رصد ستارگان در دزفول برگزار شد

سعید گل گل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارگاه علمی نجوم و رصد ستارگان با همکاری کانون شماره یک و واحد کارشناسی فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حوزه دزفول در این شهرستان برگزار شد.

وی ادامه داد: در این کارگاه که مسئولیت برگزاری آن را غلامعلی جوهرقلی از اساتید دانشگاه دزفول بر عهده داشت، مسئولان و مربیان فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مراکز 1 و 2 و 3 و 4 دزفول حضور داشتند.



مسئول اولین مرکز کانون در شهرستان دزفول عنوان کرد: در این کارگاه شرکت کنندگان ضمن آشنایی با صور فلکی و ستارگان مختلف به وسیله تلسکوپ به رصد صورفلکی،ستاره قطبی،شهاب سنگها و ... پرداختند.



گل گل یادآورشد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز شماره یک دزفول فعالیت پویانمایی خود را از سال 1387 آغاز کرده و تاکنون چهار جشنواره پویانمایی با حضور اعضای کودک و نوجوان در این مرکز برگزار شده است و آثار برتر این مسابقه ها نیز به جشنواره های مختلف منطقه ای و کشوری ارسال شده اند.



وی یادآور شد: این فعالیت در راستای دستاوردهای کارگروه زیست شناسی و آموزش مربیان و کارکنان کانون در زمینه های علوم زیست شناسی و همچنین به منظور ترویج علم و برپایی کارگاه های علوم در این مرکز برگزار شد.



کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان در حال حاضر با دارا بودن ۵۲ مرکز فرهنگی هنری، ثابت، سیار و پستی در سطح استان، بیش از 4۰ فعالیت فرهنگی، هنری، ادبی و مذهبی را برای مخاطبان کودک و نوجوان ارائه می‌کند.