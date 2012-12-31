احمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اختصاص این میزان تسهیلات بانکی به 110 تعاونی بخش توسعه کشاورزی بر اساس مصوبه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان غربی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، افزود: این تسهیلات به عنوان سرمایه ثابت و در گردش در اختیار این تعاونی ها قرار می گیرد.

وی از اشتغالزایی برای 770 نفر به طور مستقیم وغیر مستقیم توسط تعاونی های کشاورزی از ابتدای فعالیت تاکنون، اظهار داشت: هم اکنون 110 تعاونی تولیدی و کشاورزی در زمینه زراعت، دام و طیور، پرورش زنبور عسل و صنایع تبدیلی فعالیت می کنند.

معاون امور اشتغال و کار آفرینی تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه تسهیلات بخش توسعه صنعت نیز تا پایان سال 91 بر اساس هماهنگی های انجام شده با بانک های عامل به متقاضیان پرداخت می شود، ادامه داد: برای توسعه فعالیت تعاون های تخصصی امسال 60 هزار نفر ساعت دوره آموزشی با حضور مدیران تعاونی ها، صنعتگران و تعاونی های نو بنیان برگزار شده است.

دهقان با بیان اینکه امسال 900 میلیون ریال برای بهره مندی 125 هزار نفر ساعت از دوره های آموزشی اعتبار تخصیص یافته و هزینه شد، یادآور شد: محورهای دوره های آموزشی شامل یادگیری مهارت های قانون و مدیریت تعاون، مالی، بازرگانی، کاربرد کامپیوتر، آموزش تخصصی تعاونی های تولیدی و توزیعی، کنترل کیفیت، تهیه و فروش و اصلاح چرخه بهره وری بود.

اتمام اجرای طرح رتبه بندی شرکتهای خدماتی در آذربایجان غربی

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اتمام رتبه بندی شرکتهای خدماتی آذربایجان غربی تا پایان دی ماه امسال با هدف ارتقای بهره وری و کاهش هزینه های تولید، گفت: در این راستا شرکتهای خدماتی تا پایان ماه جاری باید برای مشارکت در طرح رتبه بندی مشاغل به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مراجعه و در غیر این صورت پروانه های آنها از سوی این نهاد باطل می شود.

وی از برخورد جدی با شرکت های خدماتی کاریابی متخلف خبر داد و با اشاره به اینکه در صورت تخلف شرکتهای خدماتی در اخذ هزینه ثبت نام و بکار گماری بیکاران، به مراجع قانونی معرفی و در صورت تکرار حبس تعزیری می شوند، ادامه داد: در حال حاضر 34 شرکت خدماتی کاریابی در راستای ثبت نام بیکاران و بکارگماری آنها در بخشهای خصوصی فعالیت می کنند.

معاون امور اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی ضمن تاکید بر لزوم توجه و دقت همه دستگاههای اجرایی برای دریافت خدمات در انتخاب شرکت خدماتی، یادآور شد: تعاونی های ثبت شده آذربایجان غربی در بخش تولیدی، کشاورزی، خدماتی و مهندسی 5 هزار و 694 واحد با یک میلیون و 571 هزار نفر عضو است.