تولید دستگاه کنترل علائم حیاتی بیمار از راه دور

به گزارش خبرگزاری مهر، هرکس مدت زمانی را در آی سی یو سپری کرده باشد می داند که حضور در این بخش از بیمارستان تجربه ای وحشتناک است. حتی بیمارانی که از نظر فیزیکی توانایی حرکت کردن دارند اغلب به لوله ها و دستگاه هایی متصل شده اند که حرکت برایشان غیر ممکن شده است. در این بخش از بیمارستان همه به نوعی به تخت بسته شده اند.

دستگاه ویزی موبایل مونیتور که توسط شرکت سوترا وایرلس تولید شده یک چشم انداز هیجان انگیز در دنیای پزشکی است.

این دستگاه اندازه یک تلفن تاشو است که با بند به مچ دست بسته می شود و به بیمار این امکان را می دهد که بدون قطع دستگاه های الکترونیک خود حرکت کند. این دستگاه علائم حیاتی را از طریق حسگرهای متصل شده به بدن بیمار نشان می دهد.

این دستگاه کوچک می تواند فشار خون، ضربان قلب، اشباع اکسیژن، سرعت تنفس و دمای بدن را اندازه گیری کند و به عنوان مهمترین ویژگی، این دستگاه می تواند این اندازه گیریهای ثبت شده را به کارکنان بیمارستان ارسال کند و آنها می توانند به طور متوسط وضعیت هشت تا 16 بیمار را در یک زمان روی یک رایانه مشاهده کنند.

دستگاه وی زی این امکان را برای بیمار بخش آی سی یو فراهم می کند که بدون آغاز به کار زنگ خطر متوقف شدن کارکرد قلب به تنهایی به سرویس بهداشتی برود و پرستار شب هنگام وقتی که بیمار خوابیده می تواند بدون استفاده از هیچ ابزاری تمام علائم حیاتی بیمار را کنترل کند.

از سوی دیگر این دستگاه دارای محدودیتهایی قابل پیش بینی است. این دستگاه دو دنیایی را به هم متصل می کند که شباهت چندانی به هم ندارند و از طرف دیگر این دستگاه از جذابیتهای دستگاه هایی چون آی پاد تاچ برخوردار نیست بلکه صرفا یک سخت افزار کوچک با یک صفحه نمایش 160 در 128 پیکسلی است.

این دستگاه درحال حاضر به طور محدود در ایالات متحده و بریتانیا آزمایش می شود.