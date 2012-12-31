نماز پایه و اساس امر به معروف است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فراست طلب صبح دوشنبه درجلسه ستاد اقامه نماز ضمن تقدیر از اعضاء برای کسب رتبه قابل تقدیر ویژه دستگاههای استان در امر نماز اظهارداشت: نماز از ارکان دین است و مانوس بودن با این فریضه الهی تأثیر گذار در رفتار و زندگی انسانها است.

وی، آموزش نماز را ابزاری موثردر تغییر رفتار مددجویان مطرح کرد و افزود: روشهای آموزشی بایستی متناسب با فهم ودرک مخاطبین بوده و سبب اصلاح و تربیت و بازسازی شخصیت آنها شود.

فراست طلب بیان کرد: اقدامات و خدمات ارائه شده در موضوعات اعتقادی و مذهبی از قبیل تشکیل کلاسهای آموزشی احکام و قرآن تأثیر بسزایی در رشد و شکوفایی مددجویان و همچنین کاهش آسیب داشته و استمرار آن، منجر به افزایش بازدهی مثبت و سلامت روح و روان آنان می شود.

رئیس ستاد اقامه نماز تصریح کرد: با افرادی سرو کار داریم که اغلب به دلیل ضعف اعتقادی به بزه دچار شده اند. نادیده گرفتن احکام، تعلل در انجام واجبات سبب بروز مشکلات برای آنان شده است. لذا ایجاد و تقویت فضاهای دینی و معنوی برای این دسته از افراد ضروری است.

فراست طلب یادآورشد: ارائه آموزش های عقیدتی، مذهبی نه تنها سبب تغییر رفتار در زندانیان می شود بلکه به نوعی تذکر و یادآوری برای افراد آموزش دهنده نیز است.



مدیرکل زندانهای قزوین با تاکید بر این موضوع که مرز میان سلامت و جرم بسیار اندک است افزود: فعالیت در حوزه فرهنگی، تبلیغ دین و بخصوص نماز بسیار تأثیر گذار و مانعی برای بروز لغزشهای مجدد است.



وی گفت: نماز سنگر نفوذ ناپذیر فرد و اجتماع در برابر منکرات و مفاسد اجتماعی و اصلی‏ترین میدان مبارزه و جهاد با نفس اماره و تهاجم علیه کفراست، شایسته است اهمیت نماز و آموزه های دینی در حل و کاهش مشکلات روانی، اجتماعی، فردی، خانوادگی و اقتصادی درک شده و با نگاه به آموزه‏های دینی در سالم سازی روح و شخصیت انسانی زندانیان گام برداشت.

وی بیان کرد: یکی از عواملی که در پیشگیری و یا کاهش جرم و کج روی اجتماعی، تأثیر بسزایی دارد، دین داری و ایمان به خداوند است. تبلیغ و اشاعه فرهنگ نماز می تواند موثر در نیل به اهداف اسلامی باشد.

مدیرکل زندانهای قزوین در پایان تصریح کرد: اجرای کلیه فعالیتهای دینی، اعتقادی و مذهبی برای زندانیان با توجه به میزان تأثیر گذاری و روش انجام آن باید قابل ارزیابی باشد.

