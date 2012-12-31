به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی اظهار داشت: ایجاد نشاط تشکیلاتی و فعالسازی انجمنهای اسلامی مدارس از راهبردهای اصلی در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان محسوب میشود.
وی با تأکید بر نشاط و رقابت مؤمنانه گفت: بر این اساس جشنواره انجمنهای اسلامی برتر برگزار میشود که هدف از این جشنواره شامل «آموزش شبکه دانشآموزی به ویژه اعضای اصلی انجمن اسلامی مدارس، شوراهای دانشآموزی شهرستانها و استانها»، «تقویت جایگاه انجمن اسلامی مدارس به عنوان ثمرات و نمود فعالیتهای دانشآموزی»، « شناسایی الگوهای مطلوب از فعالیتهای تربیتی و تشکیلاتی در حوزه دختران و پسران و معرفی این الگوها به تمام سطوح دانشآموزی»، «دستیابی به رصد و تحلیل مناسب از عملکرد تشکل در تمام سطوح»، «شناسایی ظرفیت فارغالتحصیلان مدارس» و «ایجاد فضای با نشاط تربیتی و پرورشی» است.
علامتی به تشکیل شورای سیاستگذاری متشکل از مدیران ارشد اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان، دبیر ستاد و ۳ کمیته اشاره کرد و ادامه داد: کمیتههای هماهنگی و ارتباطات، داوری و ارزیابی و محتوا و محصولات در این جشنواره فعالیت میکنند.
وی زمان اجرای این جشنواره را از اول بهمن امسال تا پایان اردیبهشت سال ۹۲ ذکر کرد و افزود: این جشنواره در ۳ سطح شهرستان، استان و ملی برگزار میشود.
دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان اضافه کرد: زمان ارزیابی سطح استان در نیمه اول خرداد سال آینده، زمان ارزیابی سطح استان در نیمه دوم خرداد و زمان اعلام نتایج نهایی و ملی در تیرماه ۹۲ است.
وی تصریح کرد: در این جشنواره از مربیان برتر، معاونین پرورشی برتر، مدیران برتر و خانوادههای دارای انجمن های اسلامی برتر تقدیر میشود.
علامتی در خصوص تعداد دانشآموزان عضو اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان گفت: در حال حاضر بیش از 40 درصد مدارس متوسطه شهری تحت پوشش انجمنهای اسلامی دانشآموزان هستند.
دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان با اعلام شماره تلفن 025171149 به عنوان سامانه ملی همراز بیان کرد: این سامانه به صورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به شبهات و سؤالات دینی و مشاوره تحصیلی به دانشآموزان است.
وی درباره پورتال این اتحادیه گفت: پورتال ملی آیندهسازان از دهه فجر به طور رسمی راهاندازی میشود.
قم - خبرگزاری مهر: دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان از برگزاری اولین جشنواره دانش آموزی "انجمن اسلامی برتر" در کشور خبر داد.
