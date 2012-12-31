19 رقم محصول زراعی جدید در اردبیل معرفی شد

معرفت قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: معرفی ارقام زراعی در راستای ارتقای کیفی محصولات زراعی و شناسایی محصولات بومی کشاورزی است.

وی با بیان اینکه مهمترین ویژگی این ارقام تحمل انواع بیماریهای قارچی است، اضافه کرد: با شناسایی ارقام مقاوم زراعی می توان زمینه توسعه کشاورزی با استفاده از کمترین امکانات از جمله آب، خاک و کود را فراهم کرد.

وی با یادآوری معرفی دو رقم گندم، یک رقم سیب زمینی و یک رقم عدس در هفته پژوهش افزود: در مجموع 23 رقم شناسایی شده که متناسب با شرایط اقلیمی محل کشت خود و مقاوم به بیماریهای مختلف قارچی هستند.

به گفته قاسمی 9 رقم گندم متحمل به خشکی و بیماری قارچی، سه رقم جو مقاوم به بیماریهای شایع، دو رقم ذرت زود رس، دو رقم چغندر با عیار قند 14 و یک رقم گلرنگ با درصد روغن بالا بخشی از ارقام شناسایی شده در سالهای اخیر است.

سرپرست خدمات فنی تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تصریح کرد: علاوه بر سیب زمینی "ساوالان" با مقاومت بالا در مقابل بیماریهای ویروسی رقم سیب زمینی خاوران نیز از کیفیت غذایی بالایی برخوردار بوده و می تواند به عنوان ماده خام صنایع فراوری مورد استفاده قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: دو رقم عدس با قابلیت بازار پسندی بالا و دو رقم پنبه نسبتا زود رس نیز از جمله دیگر ارقام مطالعه شده است.

