  1. جامعه
۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۱۲

سردار رحیمی به مهر خبر داد؛

اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل/ جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده

اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل/ جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده

رئیس پلیس راهور تهران از احتمال اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل و اجرای طرح ترافیک در محدوده زوج و فرد خبر داد.

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جلسه کمیته کاهش آلودگی هوای تهران امروز برگزار می شود و با توجه به افزایش آلودگی ها و قرار گرفتن هوا در شرایط اضطرار به دنبال اجرای طرح زوج و فرد از در منازل در سراسر پایتخت هستیم. ضمن اینکه محدوده زوج و فرد نیز جزو محدوده طرح ترافیک محسوب می شود.

وی ادامه داد: طرح برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی و دودزا به همراه موتورسیکلتها با قدرت ادامه دارد و ماموران با متخلفان برخورد می کنند.

به گفته رحیمی، ادارات به راحتی می توانند با احیاء سرویس از بروز ترافیک و آلودگی جلوگیری کنند. ما به دنبال احیا سرویس ادارات هستیم و از ادارات می خواهیم از سرویس به روز و اتوبوسهای جدید استفاده کنند.

رئیس پلیس راهورهمچنین از تشدید طرح جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده خبر داد.

کد مطلب 1780369

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها