مصوبه اخیر هیئت وزیران در تاریخ انقلاب بی سابقه است/ باید در عقل وزرا شک کرد!

احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مصوبه اخیر دولت مبنی بر دادن اختیار تام به معاون اجرایی رئیس جمهور برای استخدام بی قید و شرط 1500 نفر اظهار کرد: متن این مصوبه بسیار عجیب است و شاید در تاریخ اداری جمهوری اسلامی ایران بی سابقه باشد.

با مصوبه اخیر باید به عقل وزیران شک کرد

وی افزود: بنده خیلی بعید می دانم که اساسا چنین مصوبه ای در هیات دولت طرح و تصویب شده باشد. آن طور که در مقدمه این مصوبه نوشته شده، همه معاونان رئیس جمهور و وزیران دسته جمعی آن را پیشنهاد کرده و همگی آن را تائید کرده اند! این امر بی سابقه در مقدمه آن نوشته شده است. اگر چنین چیزی باشد باید در عقل وزراء شک کرد و درباره تعهدشان نسبت به قانون اساسی تردید داشت، البته من مطمئنم بخشی از وزیران این موضوع را قبول ندارند، ولی اینکه همه وزرا چنین مصوبه ای را تایید کرده باشند، شگفت آور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این مصوبه در واقع اختیارات ناشی از قانون اساسی که برای وزیران تعریف شده و اختیاراتی که برای هیات وزیران در قوانین مختلف شناخته شده است، همه را یکجا به یک فرد می دهند. یعنی به شکل بسیار عجیبی اختیارات استخدام 1500 نفر، تغییر وضعیت استخدامی تمامی کارکنان نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه را به یک نفر داده اند تا او هر کس را خواست رسمی، پیمانی و یا جابه جا کند و 1500 نفر را به هر طریقی که صلاح دید استخدام نماید.

بند 6 مصوبه دولت عجیب است!

وی عجیب ترین قسمت این مصوبه هیات دولت را بند 6 آن خواند و ادامه داد: در این بند حتی برای پست های حاکمیتی، کلیدی و مدیریتی، این فرد که آقای بقایی باشد می تواند بدون نیاز به آزمون، بدون نیاز به تایید، موافقت، تصویب و تایید و یا ابلاغ از سوی هر وزیر و مقامی و بدون نیاز به شرایط، شخصا تصمیم بگیرد و هر شخصی را در پست های کلیدی، حاکمیتی و حساس بگذارد. برایتان این بند را می خوانم: "- بکارگیری و جذب و استخدام افراد از میان افراد و موضوع این تصویب نامه و کارکنان نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه و یا سایر افرادی که هیچ گونه همکاری و قراردادی با نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه ندارد، برای پست های حاکمیتی، حساس یا کلیدی یا مدیریتی با تشخیص نماینده ویژه رئیس جمهور موضوع بند(۱) این تصویب نامه بدون نیاز به آزمون و بدون نیاز به هرگونه شرایط یا موافقت یا تایید یا تصویب یا ابلاغ از سوی هر مرجع یا مقامی راسا توسط نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه صورت می پذیرد".

توکلی گفت: از مجموع آنچه که در مصوبه اخیر هیات دولت آمده و من تردید دارم که مصوبه دولت باشد بر می آید که حتما نیاتی پشت آن هست. این مصوبه حتما متناقض با قانون مدیریت خدمات کشوری و متناقض با قوانین زیادی است، مخصوصا بند 6 آن حتما رد خواهد شد.

لاریجانی هر چه سریعتر از اقدام غیر قانونی دولت جلوگیری کند

رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بنده از رئیس مجلس به جد می خواهم که هر چه سریعتر جلوی این کار را که به معنای بر هم زدن همه نظامات مدیریتی عالم است، بگیرد.

توکلی با بیان اینکه این روش واقعا به معنای به استهزاء گرفتن اختیارات قانونی است که به آقای احمدی نژاد داده شده است، تصریح کرد: رئیس جمهور باید بر اساس قانون، شخصیتی از رجال مذهبی و سیاسی باشد که مدبر است و با تدبیر عقلانیت رفتار می کند.

وی افزود: در قانون اساسی تقسیم کار شده، همه شریک هستند و مسئولیت پخش شده است. حتی در قوانین عادی هم گفته شده که برای استخدام و جذب افراد، فرد به پیشنهاد رئیس دستگاه و وزیر و تایید معاون مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور و تایید هیات وزیران جذب می شود، اما در مصوبه اخیر هیات دولت همه اینها در یک نفر متمرکز شده است و این موضوع به معنای برهم زدن همه روش های عقلانی مدیریت است.

واگذاری اختیارات فراقانونی به استانداران و وزیران

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب بخشنامه ای متعاقب مصوبه اخیر هیات دولت و واگذاری امتیازات مشابه به استانداران و وزیران خبر داد و خاطر نشان کرد: شنیده ام در بخشنامه ای متعاقب مصوبه دادن اختیار تام به معاون اجرایی رئیس جمهور برای جذب 1500 نفر و تبدیل وضعیت کارکنان نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته، بخشنامه ای صادر شده است که اختیارات مشابهی به استانداران و وزیران می دهد. احمدی نژاد می خواهد سرزمین سوخته تحویل بدهد توکلی اضافه کرد: گویا رئیس جمهور می خواهد در این 6-5 ماه آخر دولت همه نظامات اداری کشور را بر هم بریزد و سرزمین سوخته تحویل بدهد.

نماینده تهران در مجلس تاکید کرد که مجلس شورای اسلامی حتما باید در برابر این کارها مقاومت کند و از طریق مقتضی جلوی این گونه اقدامات را بگیرد.

ناامنی، عدم اطمینان و قاچاق، رهاورد تغییرقیمت گذاری طلا و سکه

وی با اشاره به پیشنهاد اخیر برای تغییر مبنای قیمت گذاری طلا و سکه گفت: یک کار عجیب و غریب دیگری که طی این روزها انجام گرفته، تغییر مبنای قیمت گذاری طلا و سکه است که بنده نمی فهمم منطق این کار چیست؛ جز اینکه ناامنی و عدم اطمینان را در بازار تشدید می کند، باعث قاچاق طلا می شود وهزاران میلیارد ثروت را جابجا می کند.

توکلی عنوان کرد: وقتی یک شبه تصمیم گرفته می شود که مبنای قیمت گذاری طلا تغییر یافته و حدود 30 درصد کاهش پیدا کند معنی اش این است که هزاران میلیارد تومان ثروت از کسانی که سکه دارند و اغلب آنها مردم عادی هستند جابه جا می شود. با این تصمیم ثروت از مردم سلب شده و یک عده ای که نمی دانیم چه کسانی هستند سکه و طلا می خرند. احتمالا در آینده دوباره تصمیم می گیرند که قیمت سکه را آزاد کنند و این باعث می شود هزاران میلیارد تومان ثروت جابه جا شود.

وی ادامه داد: این اقدامات عجیب و غریب که بدترین اثرش متلاطم نگه داشتن بازار اقتصادی کشور است و از ثبات جلوگیری می کند خسارات شدیدی را به مردم، اقتصاد و اشتغال کشور وارد خواهد کرد و نمی دانم چنین تصمیماتی برای چه اتخاذ می شود.

عده ای به دنبال تحمیل هزینه های سنگین به کشور هستند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با طرح این سئوال که نمی دانم دولت برای چه اقدامات عجیب و غریب در حوزه اقتصادی و دیگر حوزه ها انجام می دهد، خاطر نشان کرد: البته می توان حدس هایی در این خصوص زد اما آدم دلش نمی خواهد باور کند که عده ای مصمم هستند کشور را به هزینه های سنگین دچار کنند.

وی گفت: بنده حتما پیگیر موضوعات یاد شده در مجلس هستم و ان شاء الله در این زمینه ها به نتیجه برسیم.