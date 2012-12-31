احداث و توسعه 1300 متر اصلاح شبکه آبفای بهشهر

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا زارع اشرفی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از بهسازی و مهندسی مجدد چهار حلقه چاه با هدف افزایش، تامین و توزیع آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برای شهروندان بهشهری خبر داد.

وی افزود: با اجرای این طرح 65 لیتر در ثانیه به تأمین آب این شهرستان اضافه شده است.

مدیر آب و فاضلاب بهشهر با بیان اینکه در راستای جلوگیری از هدر رفت آب ،8الکترو پمپ و چهار تابلوی برق و هفت دستگاه کنتور آلتراسونیک تعویض و نصب شده است تصریح کرد: این طرح با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون رالت انجام گرفته است.

وی از خرید و تجهیز دو حلقه چاه به منظور افزایش ظرفیت تأمین آب در این شهرستان خبر داد و افزود: برای اجرای این طرح یک میلیارد و 810 میلیون رالا هزینه صرف شده است.

مدیر آب و فاضلاب بهشهردر ادامه با بیان اینکه به منظور حفظ و توسعه کیفیت و کمیت آب شرب در بهشهر بالغ بر هزار و 300 متر توسعه و اصلاح شبکه انجام و 400 فقره اشعاب آب استانداردسازی شد.

زارع اظهار داشت: اجرای این گونه پروژه‌ها در کاهش هدر رفت و بهره‌ برداری همشهریان از آب با کمیت و کیفیت بهتر، بسیار موثر است.

وی با اشاره به اینکه دو هزار و 500 کنتور خراب آب در بهشهر شناسایی شده است افزود: تاکنون460 فقره از این کنتورها تعویض شده است.

مدیر آب وفاضلاب بهشهر با تأکید بر اینکه برای تعویض کنتور بالغ بر 210 میلیون رالت هزینه شده است گفت: دلیل اجرای این طرح کاهش هدررفت آب، صرفه جویی در مصرف آن و ارتقای رضایتمندی مشترکان است.