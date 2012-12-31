22 درصد منابع مالی کردستان در اختیار بانک ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر رضانیا صبح دوشنبه در مراسم معارفه رئیس جدید اداره امور شعب بانک ملی استان کردستان اظهار داشت: هفت دهم درصد از منابع مالی و سرمایه کشور در اختیار استان کردستان قرار دارد که از این میزان 22 درصد آن در اختیار بانک ملی است.

وی افزود: متاسفانه در سیستم بانکی کل استان کردستان منابع مالی بسیار محدود است و همین امر باعث شده در بسیاری از بخش ها سرمایه گذاران با مشکلاتی در رابطه با سرمایه در گردش و دریافت تسهیلات رو به رو شوند.

مدیر سابق اداره امور شعب بانک ملی کردستان ادامه داد: در سال جاری برای حمایت از واحدهای تولیدی استان کردستان بانک ملی عملکرد مناسبی داشته و در بحث مطالبات معوقه و پرداخت تسهیلات اقدامات خوبی انجام داده است.

رضانیا یادآور شد: در بحث افزایش منابع مالی و هم نقدینگی استان کردستان از سرمایه کشور طی چند سال گذشته پیگیری های بسیاری صورت گرفت و میزان نقدینگی استان از هزار و 500 میلیارد تومان در سال 85 به پنج هزار و 400 میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است.

وی در پایان سخنان خود بیان کرد: استان کردستان پتانسیل های بسیاری دارد و در حال حاضر نیز طرح های ایجاد منطقه ویژه در شهرستان های بانه و مریوان در دست اجرا است که می تواند تحول بزرگی در حوزه اقتصاد و اشتغال استان ایجاد کند.

مراسم تودیع و معارفه روسای اداره امور شعب بانک ملی استان کردستان با حضور اعضای هیئت مدیره بانک ملی ایران، استاندار کردستان، رئیس کل دادگستری و مدیران بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان در سنندج برگزار شد و طی آن "حاجی عباسی" به عنوان رئیس جدید اداره امور شعب بانک ملی استان کردستان منصوب شد و از خدمات چند ساله "منوچهر رضانیا" تجلیل به عمل آمد.