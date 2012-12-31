نداشتن راه روستایی مناسب از مشکلات منطقه پیرده رشت است

سید ولی الله عظمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی تلاش خود را بکار خواهیم بست تا زیرسازی لازم برای ایجاد راه این روستا فراهم شود.

وی همچنین به خدمات دولت های نهم و دهم در مناطق روستایی این شهرستان اشاره کرد و اظهارداشت: توسعه طرح های گازرسانی، اجرای طرح های هادی، تقویت شبکه های فرسوده آب و برق و نیز خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی از مهمترین این کارکردهاست.

فرماندار رشت توسعه روستاها را مستلزم تعامل و هماهنگی بیشتر و متقابل دهیاران و مسئولان ادارات شهرستان و بخش دانست و گفت: اکنون دولت با عزمی جدی در تلاش است تا به روند عمران و توسعه مناطق روستایی شتابی بیشتر ببخشد و دهیاران و شوراهای اسلامی روستا باید در این راه همراه دولت باشند.

وی ادامه داد: مسئولان در نظام مقدس جمهوری اسلامی با خداباوری‌، مردم ‌داری و حرکت بر مدار حقیقت باید خدمت به مردم را مهمترین کار بداند و بر آن ببالند که خداوند توفیق خدمت را به آنان عنایت فرموده است.

عظمتی یادآورشد: مسئولان در جامعه ایران اسلامی باید بر محور منویات و سفارشات مقام معظم رهبری نسبت به خدمت بیشتر به مردم که در حقیقت ولی ‌نعمت انقلاب اسلام هستند، برنامه ‌ریزی کنند.

روستای پیرده در بخش مرکزی شهرستان رشت قرار دارد.