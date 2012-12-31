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۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۴۱

قهرمانی به مهر خبر داد:

برپایی همایش سراسری تئاتر و تعزیه عاشورائیان و آئینهای نمایشی محرم در فارس

برپایی همایش سراسری تئاتر و تعزیه عاشورائیان و آئینهای نمایشی محرم در فارس

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان فارس گفت: همایش سراسری تئاتر و تعزیه عاشورائیان و آئینهای نمایشی محرم از 14 دی ماه در استان فارس برگزار می شود.

حسین قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همایش سراسری تئاتر و تعزیه عاشورائیان و آئین های نمایشی محرم با حضور 10  گروه برجسته کشوری در شیراز، زرقان و لامرد برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه دو گروه از فارس در این همایش شرکت می کنند ادامه داد: گروهای تئاتر برگزیده از استانهای یزد، مازندران، گیلان، کرمان، اصفهان و خوانسار اصفهان، تهران و فارس در همایش سراسری تئاتر و تعزیه عاشورائیان و آئین های نمایشی محرم حضور دارند.

یک هزار برنامه تئاتر عاشورای تا پایان صفر

قهرمانی تصریح کرد: اجراهای صحنه ای "تویی که نمی شناسمت از آرمان طیران،" ای قصه بهشت زکویت حکایتی " از عباس چهل تنان ، "شب هفت" محمد شریعت زاده از برنامه های اجرایی اخیر است.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان فارس با اشاره به اینکه از نمایش های عاشورایی مانند مراسم خیمه سوزان ظهر عاشورا، استقبال زیادی می شود اضافه کرد: اجرای 10 گروه نمایشی همایش عاشورا در کنار اجراهای تعزیه در روستاها و شهرهای فارس و همچنین مراجعه چهار گروه تئاتر به روستاها و شهرهای دور افتاده برای اجرای تئاتر و تعزیه از اقدامات مناسب هنرمندان تئاتر است.

وی اعلام کرد: امیدواریم بتوان با برنامه ریزی انجام شده تا پایان صفر یک هزار برنامه عاشورایی را در فارس اجرا کنیم.

کد مطلب 1780396

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