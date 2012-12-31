به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین ناصری پیش از ظهر دوشنبه در نشست مدیریتی شبکه بهداشت دیلم اظهار داشت: برای آشنایی زوجین جوان با انواع غذاهای بومی و سنتی شهرستان و داشتن اطلاعات غذاهای سنتی، بانک اطلاعاتی غذاهای بومی و سنتی شهرستان گردآوری و تدوین میشود.

وی بیان داشت: جایگزینی غذاهای گران در سبد غذایی خانوارها موضوع مهمی است که با توجه به شرایط اقتصادی خانواده‌ها نیاز توجه بیشتر و برنامه‌ریزی مناسب دارد.

ناصری کمبود نیروی آموزش دهنده متخصص و ماهر را یکی از مشکلات آموزش مسایل تغذیه ای به مردم عنوان کرد و افزود: باید افراد علاقمند و داوطلب در شبکه، مراکز بهداشتی درمانی و خارج از سیستم را شناسایی کنیم و آنها را در خصوص آموزش مسایل تغذیه ای توانمند سازیم.

رئیس شبکه بهداشت و درمان دیلم درادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: کارشناسان و افراد آموزش دهنده به گروه‌های هدف جامعه، بایستی آموزش نکات ظریف و کلیدی را مدنظر قرار دهند.

وی بر اجرای برنامه های محدود، پرمحتوا و اثر گذار بر گروههای هدف در هفته اطلاع رسانی بسیج آموزش تغذیه تاکید کرد و خواستار اجرای برنامه های هفته اطلاع رسانی تغذیه در مدارس،پایگاههای بسیج مردمی و محله های شهر وروستا شد.

ناصری در ادامه خواستار برگزاری جشنواره غذای سالم با کمک رابطین بهداشتی و خانم‌های خانه دار در یکی از محله‌های قدیمی شهر شد.

وی نتایج بازدید هفته گذشته معاون بهداشتی و روسای شبکه‌ها از شهرستان دیلم را خوب ارزیابی کرد و افزود: این بازدید باعث شد تا بتوانیم نقاط ضعف و قوت در شبکه و واحدهای محیطی را شناسایی کنیم و برای برطرف کردن نقاط ضعفمان برنامه ریزی کنیم.

ناصری در ادامه خواستار نهایی کردن برنامه استانداردسازی و یکسان سازی چیدمان وسایل در مراکز بهداشتی درمانی، بازنگری طرح بهبود مدیریت مراکز بهداشتی درمانی و طرح پایش دهگردشی شد.

رییس شبکه بهداشت ودرمان دیلم در پایان از پایش و نظارت تیمی کارشناسان ستادی از کلیه مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت در بهمن ماه خبرداد.