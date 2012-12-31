استمرار باورهای آیینی و آداب مذهبی مهمترین هدف سوگواره تعزیه شهرضاست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهندسی ظهر دوشنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس مطالعات انجام گرفته، پیشینه برگزاری تعزیه در شهرضا به دوران آل‌بویه باز می‌گردد.

وی ادامه داد: در دوران بین دهه سی تا پنجاه شمسی با وجود افزایش امکانات زیر ساختی از میزان گرایش به این آیین در شهرضا کاسته شده اما با این وجود در طی آن دوران در سطح برخی روستاهای تابع برگزاری این آیین مذهبی رونق داشته است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرضا با تشریح اهداف برگزاری دومین سوگواره تعزیه در این شهرستان گفت: این سوگواره با رویکردی متفاوت از سال گذشته وبا محوریت بستر سازی مناسب در راستای رشد و تعالی این هنر فاخر و معنوی و با حضور تعداد قابل توجهی از فعالان و پیشکسوتان تعزیه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به لزوم ایجاد رویکرد تخصصی و هنرمندانه در حوزه هنر تعزیه بیان داشت: در حالیکه در عصر معاصر هنر تعزیه با برخورداری از ظرایف شگفت انگیز، بسیاری از فرهنگ‌های جهان را مجذوب خود کرده است بدون شک با سرمایه گزاری اصولی و ایجاد فضای لازم برای ورود علاقه مندان به این هنر می‌توانیم شاهد تحقق اهداف کلان فرهنگی در این حوزه باشیم.

مهندسی در ادامه با اشاره به استعدادهای شاخص مردم شهرضا در زمینه برگزاری آیین تعزیه گفت: بر همین اساس وبا تدوین برنامه جامع، دومین سوگواره تعزیه شهرضا در مدت ده شب از مورخه سیزدهم دی لغایت 23دی وبا حضور ده گروه برجسته شهرستان از ساعت 18 بعد از ظهر در محل تکیه محله آقا واقع در خیابان حکیم الهی برگزار می‌شود.

وی یاد آور شد: بر اساس برنامه ریزی انجام گرفته ، برگزاری مراسم در هر شب بر عهده یکی از گروه‌های تعزیه است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرضا در بخش دیگری از سخنان خود توجه به مقوله آموزش و سنجش عملکرد گروه‌های تعزیه را از مهم‌ترین تفاوت‌های سوگواره سال جاری با دوره گذشته برشمرد و افزود: براساس همین رویکرد هفت کمیته جامع با تعریف اهداف تخصصی در زمینه‌های اداری،تبلیغات و اطلاع رسانی، خدمات و تدارکات، مستندسازی و تصویربرداری، انتظامات، داوران و مراسم اختتامیه تشکیل و فعالیتهای قابل توجهی داشته‌اند.

وی یادآورشد: از آنجایی که ایجاد فضای رقابتی با هدف افزایش سطح کیفی به عنوان یکی از سیاست‌های این سوگواره مطرح است کمیته داوران با به کارگیری سه نفر از متخصصین برجسته در سه حوزه تعزیه و تعزیه خوانی، امور نمایشی و موسیقی تشکیل شده است.

مهندسی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر وضعیت پیشرفت فیزیکی مجتمع فرهنگی، هنری شهید مدرس گفت: از آنجایی که اجرای این طرح عظیم به عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های مردم شهرضا در حوزه فرهنگ و ادب مطرح است و از سوی دیگر در سفر استاندار اصفهان به شهرستان بحث لزوم اتمام این طرح مطرح شد انتظار داریم در دهه فجر سال جاری شاهد تحقق این آرزوی دیرینه مردم شهرضا باشیم.