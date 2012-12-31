برگزاری آزمون المپیاد علمی کرمان/لزوم ایجاد زمینه مناسب برای حضور دانش آموزان مستعد

احمد یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمون مرحله اول المپیادهای علمی استان کرمان در رشته های ادبیات، ریاضی، فیزیک، شیمی، کامپیوتر، زیست شناسی و نجوم طی روزهای24 تا 27 بهمن ماه در دو نوبت صبح و عصر برگزارمی شود.

وی با بیان اینکه این آزمون به صورت اینترنتی و از طریق سامانه سناد انجام می شود، افزود: ثبت نام در این آزمون از روز دوم دی ماه آغاز و تا پایان وقت اداری روز شنبه 16 دی ماه ادامه خواهد داشت.

این کارشناس مسئول در ادامه گفت: دانش آموزان کلیه دبیرستان ها و هنرستان های استان کرمان می توانند در المپیادهای علمی کشور ثبت نام و در آزمون شرکت کنند.

یعقوبی با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دریافت کنندگان مدال طلا می توانند بدون آزمون در کنکور سراسری برای ادامه تحصیل در رشته مورد نظرشان در زیر گروه مربوطه معرفی شوند.

این کارشناس مسئول عنوان داشت: دانش آموزانی هم که موفق به اخذ مدال نقره و برنز کشوری شوند مطابق مصوبه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری علاوه بر عضویت در باشگاه دانش پژوهان جوان می توانند در کنکور سراسری از20 درصد سهمیه در زیرگروه آزمایشی مربوطه در رشته خود استفاده کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: تمامی دارندگان مدال طلا، نقره و برنز از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برخوردار می شوند.

یعقوبی ابراز داشت: مدیران مدارس می توانند از طریق پایگاه www.sanaad.medu.ir نسبت به ثبت نام گروهی دانش آموزان اقدام کرده و در صورتی که دانش آموزان خود مبادرت به ثبت نام اینترنتی نمایند پس از قطعی شدن ثبت نامشان مراتب را به اطلاع مدیر مدرسه برسانند تا مدیریت ثبت نام را قطعی و نهایی کند.

کارشناس مسئول استعدادهای درخشان استان کرمان در ادامه گفت: تعداد نفرات دریافت کننده مدال طلا در رشته ریاضی 12، فیزیک 10، نجوم 10، ادبیات 18، شیمی هشت، زیست هشت و کامپیوتر هشت نفر خواهد بود.

وی با اشاره به کشوری بودن المپیاد ادبیات اظهار داشت: در سایر رشته ها نیز متناسب با سهمیه کشور به المیپاد جهانی راه پیدا می کنند.

یعقوبی در پایان اظهار داشت: تاکید ما بیشتر در خصوص اطلاع رسانی گسترده و فراهم کردن زمینه شرکت دانش آموزان مستعد و علاقمند در این آزمون است تا استان کرمان که صاحب نبوغ و استعدادهای گوناگون است به جایگاه واقعی خود در این زمینه در کشور دست پیدا کند.