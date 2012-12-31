به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام باشگاه گهر دورود در صحبتهایی علی دایی سرمربی تیم راه‌‍آهن را به خاطر حضور نیافتن در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی در شهر دورود به رفتار فراقانونی متهم کرده بود که این صحبتهای خلاف واقع با پاسخ مدیر رسانه‌ای باشگاه راه‌آهن مواجه شد.

محمد شهرابی در این رابطه به سایت باشگاه راه آهن گفت: عملکرد باشگاه راه‌آهن در فصل جدید ثابت کرده که این باشگاه به هیچ وجه دنبال مسائل حاشیه‌ای و بازی‌های رسانه‌ای نیست اما صحبت‌های غیرمحترمانه و خلاف واقع قائم مقام باشگاه دورود اجازه نمی‌دهد که بی‌تفاوت از کنار آن عبور کنیم.

وی افزود: روز جمعه طبق روال معمول وقتی با ایشان تماس گرفتم تا برای نشست خبری هماهنگی لازم را انجام دهم، ایشان دقایقی بعد تماس گرفت و گفت که نشست راس ساعت 20 در هتل زاگرس بروجرد برگزار می‌شود. روز شنبه وقتی در راه بروجرد بودیم، ساعت 16:40 دقیقه پیامکی از سوی سرپرست گهر به دستمان رسید که نشست خبری ساعت 19 در دورود برگزار می‌شود.

مدیر رسانه‌ای باشگاه راه‌آهن اضافه کرد: وقتی تیم ساعت 14 از تهران حرکت کرده و قرار بود ساعت 20 به بروجرد برسد، چطور امکان دارد سرمربی تیم حدود چهل کیلومتر تا دورود برود و بعد از کنفرانس به بروجرد برگردد؟ به همین دلیل به مسئولین گهر اعلام کردیم امکان این کار وجود ندارد و پیشاپیش از آنها عذرخواهی می‌کنیم.

وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: حدود یک ساعت بعد از این تماس، سرپرست گهر دوباره پیامک داد که کنفرانس ساعت 20 در بروجرد برگزار می‌شود که آقای دایی به محض حضور در هتل در کنفرانس حاضر شدند و به سوالات بیش از 15 خبرنگاری که در آنجا حاضر بودند، پاسخ دادند که اتفاقا رییس هیات فوتبال بروجرد هم در آنجا حضور داشتند.

شهرابی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه مسئولان باشگاه گهر، پشت شور و هیجان صادقانه و قابل احترام مردم این شهر قرار می‌گیرند و برخلاف شرایط کاملا غیراستانداردی که برای برگزاری مسابقات فوتبال دارند، می‌خواهند از این فضا به نفع خود بهره‌برداری کنند.

وی تصریح کرد: تمام افرادی که در دورود حاضر بودند، به ویژه ناظر بازی، بر مشکلات متعدد این شهر برای برگزاری مسابقات تاکید می‌کردند و حتی نشست خبری بعد از بازی هم به بدترین شکل ممکن برگزار شد که به هیچ وجه در شان ‌لیگ برتر ایران نیست.

مدیر رسانه‌ای باشگاه راه‌آهن در پایان گفت: با این حال قائم مقام باشگاه دورود با ادبیاتی غیرمحترمانه درباره سرمربی تیم راه‌آهن صحبت کرده و ایشان را که در نشست خبری قبل و بعد از بازی وضعیت بوجود آمده را برای خبرنگاران محترم تشریح کرد، به رفتار فراقانونی متهم کرده است که جای تاسف دارد. ای کاش ایشان به جای این صحبت‌ها، روی بهتر برگزار شدن مسابقات در شهرشان تمرکز می‌کردند تا چنین مشکلاتی به وجود نیاید.