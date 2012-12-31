  1. فرهنگ و ادب
۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۱۰

در دوره بیست و ششم/

نمایشگاه کتاب تهران 11 تا 21 اردیبهشت سال 92 برگزار می‌شود

نمایشگاه کتاب تهران 11 تا 21 اردیبهشت سال 92 برگزار می‌شود

با مصوبه شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب، زمان برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه کتاب تهران، 11 تا 21 اردیبهشت سال 92 اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در اولین جلسه شورای سیاستگذاری بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مصوب و اعلام شد.

در این جلسه که صبح امروز دوشنبه 11 دیماه با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی اسماعیلی رییس بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و اعضای این شورا در دفتر وزیر برگزار شد، زمان برگزاری این نمایشگاه از 11 تا 21 اردیبهشت ماه سال 1391 مصوب و اعلام شد.

طبق مصوبه شورای سیاستگذاری بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مراسم افتتاحیه این دوره از نمایشگاه عصر روز 10 اردیبهشت ماه سال 1392 در مصلای بزرگ حضرت امام خمینی (ره) و 11 تا 21 اردیبهشت ماه سال 1392 زمان برگزاری نمایشگاه اعلام شد.

کد مطلب 1780412

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