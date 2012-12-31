به گزارش خبرگزاری مهر، زمان برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در اولین جلسه شورای سیاستگذاری بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مصوب و اعلام شد.

در این جلسه که صبح امروز دوشنبه 11 دیماه با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی اسماعیلی رییس بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و اعضای این شورا در دفتر وزیر برگزار شد، زمان برگزاری این نمایشگاه از 11 تا 21 اردیبهشت ماه سال 1391 مصوب و اعلام شد.

طبق مصوبه شورای سیاستگذاری بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مراسم افتتاحیه این دوره از نمایشگاه عصر روز 10 اردیبهشت ماه سال 1392 در مصلای بزرگ حضرت امام خمینی (ره) و 11 تا 21 اردیبهشت ماه سال 1392 زمان برگزاری نمایشگاه اعلام شد.